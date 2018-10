Fiesta audiovisual: Cuarta edición del Festival Lumínica, en Casa de las Culturas

Los próximos 4, 5 y 6 de octubre, Resistencia vivirá la cuarta edición del Festival Lumínica.

El evento único en la región que reúne a realizadores, artistas audiovisuales y multimediales, programadores, diseñadores y estudiantes. Los interesados tendrán la oportunidad de formar parte de charlas abiertas de capacitación, asistir a encuentros con artistas y todas las herramientas en relación al arte y la tecnología, con el objetivo de enriquecer de manera colectiva las producciones regionales.

Esta vez, las actividades se realizarán en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre); con entrada libre y gratuita.

Esta actividad es organizada por la productora Chedé, con apoyo del CeCuAl, el Departamento de Industrias Culturales del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco.

El festival

Lumínica es un festival audiovisual y multimedia con base en el NEA argentino que dio origen a un colectivo autogestionado que busca fortalecer las propuestas artísticas de la región, vinculando arte y tecnología en una propuesta firme de creación colectiva.

Los intereses son el videoarte, mapping, arte digital, cine, instalaciones interactivas y espacios de capacitación e intercambio en comunidad.

Es un encuentro organizado por la productora Chedé, para realizadores, artistas audiovisuales y multimediales, programadores, diseñadores, nerds e interesados comparten experiencias, muestran nuevas propuestas y acercan al público experiencias 360.

Lumínica es educativo, porque busca la construcción de un libre conocimiento; relacional, planteándose como un puente entre realizadores y público interesado; expositivo, posicionándose como una ventana hacia la realizaciones de artistas locales; y experimental, donde el público vive la experiencia sensitiva.

Tiene varias instancias en el año: el lanzamiento, los pre Lumínicas, los talleres previos y el festival. El cual dura tres días con las famosas “charlas tereré”, las muestras nocturnas y la gran fiesta Luminait, de cierre.

Experiencia lumínica

Con la idea de que al festival Lumínica hay que vivirlo, sentirlo y experimentarlo, la comunidad, montará instalaciones permanentes, espacios de video arte y también un sector en la Casa de las Culturas, destinado al relax y la comida.

Cada año, el equipo Chedé, creador del Festival, convoca a realizadores, artistas y hacedores a participar del evento exponiendo sus experiencias o presentando sus propuestas de arte visual y sonido.

Este año, los elegidos llevarán adelante las “Charlas Tereré”, los shows y otras propuestas.

En Shows/Mapping los seleccionados fueron: Fiesta Amazonía (Estefania Blanco, Katharina Saporitti, Tatiana Rodríguez); Agite Oberá (Maria Prima, Kmiac O Ojolote Cam, Alejandro Pace, TuGuaina, Ajitawira); Cuestión (Mariana Alarcón, Yoselin Cabrera, Michelle Colcombet, Valeria Deiset, María Romero y Carolina Schaller); Moya Moya (Fabricio Costa Alisedo, Emilio Moya, Cecilia Moya).

En instalaciones: Pscicodelical Bottle (Michelle Colcombet, Valeria Deiset, Carolina Schaller); Quiero Que Escuches Todo Esto. Sobre Todo Esto (Germán Ezequiel, Lorenzo Robert); Inmersión (Ana Belén Ghiano Aguzin, Giuliana Micaela Rubiolo); A Puerta Cerrada (Andrea Sánchez Bogado, Germán Andrés Ramírez, Julieta Ayub, Ana Pereyra Coimbra, Rocío Molina, Julieta Rabadán); Aequorea (María Belén Kunz Beuttenmüller, Rocío Mburucuyá Molina, María Florencia Sánchez Aquino); Homo Videns (Tami Lang Goy); y La Piedra De Las Manos (Leonardo Lucas Guardianelli, Guillermo Canteros)

En Videoarte: Burla (Jonathan Alonso); Drogas (Ramiro Guillén Strusiat); Dsdna(Rt) (Marcos Montané); Alice No País Do Baurets (Rafael Bqueer); y Soledad Urbana (Indiana Got).

En Espacio MediaLab: Ableton Live, Resolume Arena, VVVV, Arkaos GrandVJ, Arduino, Cámaras IP, Kinect, Isla MIDI e Isla Sintes, Edu Cabrera de VJ Mori Ya.

La grilla

Día 1

Charlas Tereré

Chedé Productora · Festivales y la autogestión

Agustín Francia · Vida autodidacta y Free lance

Aldana Olivello · Plataforma BUCHE (El cuerpo y sus sentidos digitales) y Chaco Sólido Contemporáneo (Encuentro: Mujer Bit)

Apertura Oficial

Inicio DJ y VJ Set

DJ Nika junto a Vj's Micha, Parra, Carayá, Cero, Tomi Vashtar y Lancelot

Show V/A

VideoCumbia, de Lauri Gutierrez

VJ Chna, de HumanData

Performance “Cuestión“ de Mariana Alarcón, Yoselin Cabrera, Michelle

Colcombet, Valeria Deiset, María Romero y Carolina Schaller

Fiesta Amazonia, de Estefania Blanco, Katharina Saporitti y Tatiana Rodríguez

Horario de inicio: 18 horas, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre)

Dia 2

Charla Tereré

Sofía Díaz · Performance Expandida

Carolina Sampor · Fondo Nacional de las Artes

Maia Navas y Lucia Sbardella · Play Semana de Videoarte

Tami Long Goy · Película Takfwaj

Inicio DJ y VJ Set

DJ Flo Oviedo con los Vj's Micha, Parra, Carayá, Cero, Tomi Vashtar y Lancelot

Show V/A

HONDO de VJ VisualizalePuè junto a Giu Rubiolo

SOMA de Edu Cabrera

Cierre

DJ Flo Oviedo junto a los VJ's Micha, Carayá, Ana, Tomi Vashtar, Equis Tal y Lancelot

Horario de inicio: 18 horas, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre).

Día 3 : Fiesta Luminait

Inicio DJ y VJ Set

DJ Seba Fernandez junto a VJ's Micha, Carayá, Ana, Tomi Vashtar, Equis Tal, Cero y Lancelot

Bandas

La Orquesta Planetaria

Prima Jessy

DJ Set

Guille Polo

Agite Oberá

Maria Prima

Kmiac O Ojolote Camo

TuGuaina

DJ TuGuaina

NANX

VJ Set

VJ Micha, Carayá, Ana, Tomi Vashtar, Equis Tal, Mori Ya y Bloom

Horario de inicio: 18 horas

Habrá espacio de relax y un patio de comidas.