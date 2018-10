"Pesimas condiciones laborales en el hospital Pediátrico", denuncia APTASCh

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco denuncia que los trabajadores deben cumplir sus funciones en un espacio debajo de una escalera, sin aire acondicionado y con solo una puerta de acceso. Remarca que al Gobierno no le interesa ni los pacientes ni las condiciones laborales.

APTASCh denunció “pésimas condiciones laborales en el hospital Pediatrico, donde los trabajadores deben cumplir sus funciones en un espacio debajo de una escalera, sin aire acondicionado y con solo una puerta de acceso”.

Según dieron a conocer desde APTASCh, “los trabajadores hablaron con el codirector Alejandro Benítez sin encontrar respuestas, y lo que anunciado con bombos y platillos hace unos meses hoy simboliza las malas condiciones de trabajo que tiene el Pediátrico en su servicio de guardia”.

Además, la asociación sindical de profesionales de Salud Pública de Chaco recuerda que “el pasado 30 de mayo, el Gobierno provincial informó a los medios de comunicación que se iniciaba la implementación del sistema Triage para el servicio de emergencia, que se trata de un proceso que optimiza la atención de los pacientes que ingresen a la Guardia con el objetivo es optimizar el tiempo en la asistencia de los casos graves, y ordena a los pacientes en función de su urgencia o gravedad, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa”.

Detalló que “un sistema de esta naturaleza pretende dar una mejor atención a los pacientes, pero la realidad es que las condiciones de trabajo son tan precarias que no cumplen sus objetivos. No podemos tolerar que en una ciudad como la nuestra, con el clima que nos caracteriza, no contemos con un servicio de aire acondicionado, y mucho menos que el espacio de atención sea un pequeño sector debajo de una escalera”.

“Esto muestra a las claras cual es la importancia que tiene la salud pública para este Gobierno provincial: no les interesa ni la salud de los pacientes ni las condiciones laborales de los trabajadores” concluyó APTASCh.