Presupuesto 2.019: Cuesta elimina 225 cargos vacantes en la Legislatura

La presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Élida Cuesta confirma la eliminación de 225 cargos vacantes en la planta permanente. al referirse al presupuesto de ese Poder. Asegura que durante su gestión no se producirán pases plantes.

En el marco del análisis y tratamiento del proyecto de Ley del Presupuesto provincial 2.019, la presidenta del Poder Legislativo, Élida Cuesta, dio a conocer que la semana pasada, en tiempo y forma, se entregaron al Ejecutivo las estimaciones de gastos y egresos del Poder para el año próximo, en las cuales se destaca la eliminación de 225 cargos vacantes en la planta permanente. “No vamos a realizar pases a planta durante nuestra gestión, lo que generará un ahorro que se utilizará en beneficio de los trabajadores”, apuntó.

La titular del Poder Legislativo chaqueño resaltó que “el nuevo presupuesto legislativo solamente sufrió modificaciones por los aumentos en los contratos del alquiler, derivados de la dura inflación existente. Es por eso que durante esta gestión se está trabajando en un plan de maximización y redistribución de recursos, siempre en busca de la eficiencia y mejora de las condiciones laborales del personal que cumple funciones diariamente”, señaló Cuesta.

Aseguró que desde la Legislatura se acompañarán las medidas de austeridad impulsadas por el gobernador Domingo Peppo en este momento de crisis que se vive a nivel nacional y que repercute en la provincia. “Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, ya que contamos con el acompañamiento de los trabajadores que nos permite llevar adelante cursos de capacitación, entrega de indumentaria para el personal e ir al interior a realizar la sesiones en el marco del programa Sesionemos Juntos”, acotó la presidenta de la Cámara de Diputados provincial.

Sin pases a planta

Cuesta se refirió a la eliminación de los 225 cargos vacantes en la planta permanente que estaban estipulados en el presupuesto de ese Poder. “El Estado no puede seguir resolviendo la falta de empleos en la provincia”, remarcó. En esa línea, indicó que “el Estado tiene que acompañar y fomentar esto, por lo que los diputados tenemos la obligación de generar herramientas necesarias”, indicó.

“El sector público ya no se puede hacer cargo del ingreso de personal, por eso tomamos la decisión de eliminar estos cargos para que no queden dudas de que vamos a cumplir nuestra promesa de no realizar pases a planta”, insistió la legisladora provincial.

Resaltan desde la Presidencia de la Legislatura que durante la gestión encabezada por Élida Cuesta, que “el Poder Legislativo tuvo una disminución de personal en la planta permanente debido a diferentes motivos, como fallecimientos y jubilaciones, así como no se registró ni un solo ingreso de nuevos trabajadores desde el 10 de diciembre del 2.015 a la fecha”.

Continúa el proceso de refuncionalización de la Legislatura

En el tramo final, Cuesta manifestó dijo que la Comisión de Refuncionalización del Poder Legislativo continuará gestionando con los directores, secretarios legislativos, bloques políticos y el sector gremial. “Buscamos solucionar distintos casos de trabajadores que vienen subrogando cargos hace muchos años, así como queremos realizar adecuaciones que nos permitirán optimizar tareas, siempre teniendo como principal objetivo mejorar las condiciones laborales del personal y mejorando la eficiencia”, finalizó.