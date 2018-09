Panzardi asegura ser el centro de "persecución e infamia"

La diputada provincial Claudia Panzardi (FChMM) salió al cruce de versiones y discusiones acerca de la manera de tratar los proyectos de ley. A través de un documento, afirma ser el centro de “persecución e infamia”.

Dice la legisladora del Frente Chaco Merece Más que de los proyectos que ha presentado, la mayoría no logran ser aprobados. Acusa a publicaciones de “mal intencionadas y direccionadas”.

Panzardi reconoce las diferencias con los demás legisladores pero asegura que no por ello “vayamos a exceder los límites lógicos de lo que no pasará más allá de una discusión más de tantas en la Legislatura”.





Dice no tener el poder que dan las influencias y el dinero. Luego, enfatiza en que no suscribe libro de pases, “y eso me pasa factura”, asegura.

Señala que no espera que quienes quieren “eliminarme políticamente de manera prematura”, aprueben sus proyectos.

Sostiene que intentan cortarle toda posibilidad “fogoneando en algunos medios de comunicación conflictos internos”.

La diputada justicialista asegura que le provoca “dolor en el alma”, revivir momentos “tan difíciles como los vividos los dos miércoles seguidos”. Menciona que existe “un puñado que sistemáticamente acuerda” y dice que a partir de esto surgen cuestiones como que “es más fácil intervenir un Municipio sin orden judicial, ni informe del Tribunal de Cuentas, ni orden de detención al momento de la intervención, que re categorizarlo a través de un expediente con todos los informes y opiniones positivas de gobierno”.

Subraya que no pretende “sacar algún rédito extra de algo” ni tampoco “beneficios para una u otra comunidad en especial”. Así es que remarca que “trabajamos para todas con idéntica responsabilidad y esmero, para ayudar a que tengan la representación democrática necesaria, para que sus estructuras administrativas y de servicios sean las que corresponden y que las puedan presupuestar y transparentar a los organismos de contralor”.

Apela a los demás diputados del Chaco, “a todos, pedirles respeto y que no olviden nunca que hasta el pelo más delgado hace sombra y que la única verdad es la realidad”.