Detenciones preventivas: "Se trata de una cuestión política, no jurídica", sostiene Mujeres al Frente

La agrupación Mujeres al Frente manifiesta descontento por la actuación de la Justicia, en causas en la que existen varios detenidos en forma preventiva. Insiste en que se trata de una cuestión política y no jurídica.

La agrupación Mujeres al Frente del movimiento Emerenciano renovó su defensa pública de las personas que fueron detenidas en forma preventiva en la provincia del Chaco. Volvió a sostener que se tratan de presos políticos.

En una conferencia de prensa, Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente, estuvo acompañada de Oscar Rey, hermano de Horacio, ex secretario general de la gobernación, quien se encuentra detenido desde marzo.

Acuña anunció que "la movilización para mañana jueves, desde la plaza 25 de mayo, a las 9, por la libertad de todos los presos políticos de nuestra y en particular por la libertad de todos los presos políticos de nuestra provincia del Chaco”.

Explicó la dirigente social que “tenemos diferentes mecanismos para plantear la libertad de los presos, uno de los mecanismos es la movilización pacífica, donde se expresan determinadas situaciones de familiares y también de los detenidos”.

Asimismo, la referente de Mujeres al Frente dijo que “desde hace 2 años que está en la calle con el cartel libertad a Milagros Salas y a los presos políticos de nuestra patria y desgraciadamente llegó esto a la provincia del Chaco con la detención de personas, no hablo de ex funcionarios, ni de sindicalistas, sino de personas que fueron afectadas en sus derechos constitucionales que fueron afectadas en su buen nombre y honor y que todavía siguen en esa situación”.

Después, la dirigente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano se quejó porque “la Justicia sigue sin definirse con una preventiva que dura 500 años aproximadamente y que pasa a ser una etapa ilegal”. Esta situación, dijo que le provocó un impacto particular. “Me duele decirlo, abrieron después de 40 años un pabellón en la U7, en el mismo donde estuvo detenido mi padre, el doctor Saúl Andrés Acuña por eso le pedí al familiar de Horacio Rey que se haga presente y a otros familiares que manden sus cartas porque me da mucha pena y bronca que a casi de 45 años de la dictadura militar este pabellón se vuelva abrir en democracia para personas que todavía no tienen una sentencia firme”.

Insistió en la idea de que “son presos políticos, no son delincuentes , son personas que tienen derechos, hay una persona Graciela Fernández fue sobreseída totalmente atacaron su buen nombre y honor ahora ella puede hacerle un juicio al Estado por lo que le hicieron, ¿quién le paga la difamación pública?, ¿quién le paga la instalación en la sociedad de haber sido una persona señalada por la gente por delitos que no cometió y que está siendo cuestionada por una condena social por factores de un Poder Judicial que se maneja como poder y no ve la persona?”, dejó abiertos los interrogantes.

Considera que existe sentencia previa de parte de la opinión pública. “Vamos a mandar la sentencia de su sobreseimiento –de Graciela Fernández- y que quedó desvinculada de la causa pero para el kioskero y doña Rosa sigue siendo una delincuente. Creo que lo que hicieron hoy los medios es vital la de hacerse presente hoy para dar a conocer a toda la sociedad esto, para aquellos que escuchan la radio, que ven televisión y leen los portales de noticias, de que Graciela Fernández no es ninguna delincuente. Estamos hablando de personas que por ser la mujer de fueron detenidas como el caso de la señora de Roberto Lugo, de Ariel Retamozo”, señaló.

Sostiene Acuña que “esto es una cuestión política y no jurídica porque hablamos de que todo preso que está en la U7 es preso político porque para ir allí hay que tener una condena firme, ninguno de los que están ahí tienen condena firme si se respeta el debido proceso tendrían que estar afuera esperando las pruebas y el juicio oral en libertad, esto es una cuestión política.

“La misma cuestión que hay que destacar es la de Jacinto Sampayo y el hijo que estuvo 75 días detenido y le dijeron ‘discúlpame no tenías nada que ver’ entonces ¿quién hace esto? y ¿por qué? tendría que ser la pregunta del periodismo ¿a quien le molesta Horacio Rey, ahora que estamos en la previa del 2.019, a quien le molesta Jacinto Sampayo y la misma Aída Ayala?”, se preguntó sucesivamente la dirigente de Mujeres al Frente. Y luego, disparó: “hay que ver el laberinto de la Justicia la cual se convirtió en inquisidora”.

Asevera también que las acusaciones carecen de seriedad. “Las denuncias están hechas por chusmeríos, yo te denuncio porque tenés una camiseta de color anaranjado y por esa denuncia entre comillas anónima están preso la mayoría. El expediente no tiene ningún sostenimiento material, lo que sí tiene un montón de chusmeríos y me extraña de la Justicia Federal que convirtieron en posibilidad de algún delito de versiones que salen en Facebook, que están dentro de un expediente, es terrible y que lo conviertan en una posible condena”, planteó Acuña.