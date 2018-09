Postítulos docentes: Para SITECh Federación es una "gran estafa"

SITECh Federación asevera que la plana mayor del Ministerio de Educación no pudo explicar la legalidad de los postítulos. Advierte "a la docencia sobre la gran estafa a la que están siendo sometidos" producto de las relaciones entre ministros y "dirigentes gremiales mercantilistas".

SITECh Federación, ante la convocatoria de la subsecretaria de Educación, Nelida Wisner a las Juntas de Clasificación de Nivel Terciario y Secundario para tratar la Carta Documento enviada por este sindicato a la Dirección de Títulos y Equivalencia, advierte a la docencia que "los funcionarios presentes no pudieron dar respuesta a lo que requería dicha Carta Documento".



SITECh Federación hace notar que "de la convocatoria participaron Rosa Eugenia Kossoy (Dirección de Títulos y Equivalencia); Norma Emilia Vega (Dirección de Nivel Superior); Alejandra Leal de Chudey (Dirección General de Niveles); Alejando Diaz (Dirección de Nivel Secundario) y la funcionaria Dora Lopez, esto significa que prácticamente estaba el estado mayor del Ministerio". Luego considera que "resulta vergonzoso que no puedan dar respuesta alguna sobre las condiciones que deben reunir los postítulos para su aprobación".



"En este sentido se le requirió informe si los institutos oferentes de postítulos están inscriptos en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas Académicas (requisito exigido por el CFE en acuerdo con la provincia), cuestión esta que les fue imposible responder ya que ni la menor idea tenían los funcionarios sobre el planteo realizado, por lo que se limitaron a dar una generalidad como respuestas diciendo que 'deberían' estar inscriptos", expone el sindicato docente. "En cuanto al segundo requerimiento, sobre si los postítulos cuentan con el dictamen de la comisión ad hoc (requerimiento de Nación y Provincia) la cual debe ser integrada por especialistas de reconocida trayectoria y que paradójicamente debe ser convocada por el Ministerio junto con los funcionarios presentes, los mismos tenían un desconocimiento supino sobre el particular, casi con asombro se daban por enterados en dicha reunión que este es un requisito esencial para la evaluación y posterior aprobación de cualquier oferta de postítulo, lo que demuestra que nunca se cumplimentó con dicho requisito", detalla SITECh Federación.



"Desgraciadamente en estas condiciones no permitieron continuar con la reunión, manifestando infantilmente que se habían equivocado en convocar a los miembros electos de las Juntas en representación de SITECh Federación", menciona el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Ante lo cual entiende que "el haber quedado expuestos frente a los requerimientos fue el detonante para dar por finalizada abruptamente la reunión por lo que debieron retirarse nuestros representantes únicamente, porque el resto de los funcionarios y miembros oficialistas dieron continuidad a la misma pero ya de manera reservada".



"Desafortunadamente la interrupción abrupta de la reunión no nos permitió seguir indagando acerca de las condiciones exigidas para el dictado de postitulos como ser, si cuentan con nómina del plantel docente dictante con el respectivo currículo académico que demuestre la especialidad y competencia relacionada con el postítulo que se está dictando, si controlan que los títulos emitidos corresponden a docentes con una carrera de grado de 4 años de duración y si fue obtenido con anterioridad al inicio del cursado del postítulo, si se considera la cantidad de horas presenciales y a distancia, para esta última si se ajusta a lo establecido por la Resolución Nº 12/07 CFE y por último si se cumplimenta con el circuito administrativo para el registro de postítulación, entre otros requerimientos que hacen a la validez de los postítulos", menciona.



"Queda claro que el Ministerio ha propiciado y autorizado postítulos que son enteramente truchos para favorecer a dirigentes gremiales corruptos que solamente les interesa el negocio, ya que como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, es materialmente imposible el dictado de estos postítulos en las condiciones que se exigen tanto desde Nación como de la propia Provincia", afirma . Asimismo sostiene que "es inconcebible el dictado de un estudio superior de estas características cuando cuentan 'los mercaderes de postitulos' con más de 500 docentes inscriptos en cada comisión o como fue en años anteriores 8 mil docentes cursando una diplomatura. Claramente la Carta Documento enviada desnuda un entramado de corrupción inescrupulosa dentro del Ministerio y en connivencia con dirigentes especuladores que sin escrúpulos venden 'papelitos' para enriquecerse y trae como consecuencia que la adjudicación de horas cátedras y/ o cargos no esté determinada por el orden de mérito sino por la capacidad de compra de estos papelitos".



"De las decenas de ofertas de postitulos solamente algunas, que se pueden contar con los dedos de una mano, pueden tener algún viso de legalidad y legitimidad", dice SITECh Federación. Ante lo cual anuncia que los miembros de Junta de Clasificación de este sindicato "plantearan la nulidad de aquellos postítulos que no reúnan los requisitos, inclusive si tiene número de resolución ya que graciosamente los distintos ministros de educación otorgaron estos instrumentos sin tener el mínimo respeto de los marcos legales correspondientes".



En esa línea, señala que "no solamente está pendiente la valoración de los postítulos, en cuanto que aun no está resulta la cuestión de fondo sobre la Ley 647 E, sino también está pendiente la modificación para que los postitulos dejen de ser un negociado y tal lo propone SITECh Federación en el marco de lo que el propio Consejo Federal de Educación establece, sean los IES y las Universidades Públicas los únicos oferentes autorizados para el dictado de postitulos y también un límite para la valoración, esto es, será valorado un postitulo cada dos años, propiciando siempre la gratuidad de los mismos. En esta lista de pendientes, ahora debemos agregar el apartamiento del propio Ministerio de Educación de las normas que rigen para la evaluación, aprobación, seguimiento y control de las ofertas de postitulación ya que dicho sea de paso también se solicitó a la ministra informe si se cumplían esas normas en el ejercicio más pleno del derecho a la información, la cual no dio respuesta aparándose en cuestiones formales", expone.



Por último, alerta a la docencia "sobre el alto costo que tienen estos postitulos ya que después pueden no ser valoradas", por lo que solicita "tomen los recaudos contenidos en la Carta Documento para no verse engañados en su buena fe", una vez más advierte "a la docencia sobre la gran estafa a la que están siendo sometidos producto de las relaciones espurias entre los distintos ministros y algunos dirigentes gremiales mercantilistas que lucran con la necesidades de los trabajadores docentes".