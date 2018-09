Manifestantes reclaman la libertad de "presos políticos"

Una significativa movilización de manifestantes se trasladó por las calles céntricas de Resistencia, reclamando por la libertad de todos. Desafiando al mal tiempo, los manifestantes levantaron consignas "en defensa de la democracia y nuestra Constitución". A viva voz, reclamaron por la "libertad a presos políticos" y pidieron por el "cese de la persecución al Negro Sampayo".



Masiva convocatoria. Seguiremos adelante con la fuerza de la fe. Sumando voluntades por la libertad de todos. Participaron del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, de la agrupación Mujeres al Frente, del Movimiento de Trabajadores Municipales, a los que se sumaron familiares de los "presos políticos".

En el marco de la movilización, Marcela Acuña, de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Emerenciano, valoró la convocatoria con la participación de trabajadores, integrantes de los movimientos, docentes autoconvocados, a pesar de tener personas ilegalmente detenidas".

La dirigente social alentó a no cesar en el reclamo. "Quizás algunos tengan vergüenza pero no tienen que tener vergüenza, el Negro está preso y hay que sacarlo, el Negro tiene que estar afuera para que el sindicato no sea maltratado por otros que seguramente están esperando que el Negro no salga. El Negro estará en libertad si ustedes caminan la calle. Lo mismo le digo a los familiares de todos, a pesar de que hay muchos funcionarios del gobierno de la provincia del Chaco, mucho a los que no los conocemos, si sabemos que son personas, así como esta organización defiende a los niños por nacer desde el seno del vientre materno, también defendemos la vida y la libertad, son dos cosas que no se negocian ni con un gobierno, ni con un juez, son dos cuestiones que siempre vamos a defender".

Acuña dejó en claro que están dispuestos a manifestarse en respaldo a los familiares de los que considera "presos políticos". "Digan lo que digan, no les tenemos miedo ni a la jueza, ni a Sabadini, ni a nadie, nosotros vamos a seguir en la calle porque es nuestra obligación como militante, porque detrás nuestro hay familias que están esperando que salgan, familias como la de Fátima, familias como la de Butticcé, familias como las de Alejandro Fischer, familias como las de Ismael Fernández, familas como las de Horacio Rey, familias como las de el Negro Sampayo, que esperan que sus familiares salgan en libertad. Y vamos a seguir aunque a mucha gente no les guste y si no podemos estar porque nos detienen, les pido por favor que salgan igual, no tengan miedo, salgan a la calle, la mejor defensa es salir a la calle, y si esto continúa, seguiremos movilizando hasta que todos estén en libertad", aseguró.