Jubilación docente: ATECh en desacuerdo con postura de Educación

En la mañana de este miércoles, la ATECh formalmente se dirigió a la subsecretaría de Educación de la Provincia del Chaco, Nélida Wisner, para hacerle saber su opinión respecto al proyecto de Ley 816/18 –referido a licencia por falta de respuesta de InSSSeP ante trámite jubilatorio de los docentes-.

Los fundamentos planteados por el sindicato a la funcionaria, para rechazar el informe de la misma a la Cámara de Diputados sobre el proyecto citado, son los que a continuación se transcriben de manera textual:

“Oportunamente la ATECh ha planteado al Ministerio de Educación propuestas que evidentemente esa subsecretaría desconoce por lo vertido en la opinión pedida respecto del proyecto de Ley 816/18 elevado el 23 de abril de 2.018, el cual usted firma al pie. El docente que logró su certificación de servicios, luego de deambular por el ministerio y que luego gracias a la ley .7784 que surgiera a propuesta de ATECh y vino a enmendar el suplicio de los docentes, atendiendo al fallecimiento inclusive de algunos de ellos antes de la obtención de su certificación correspondiente, anteproyecto convertido en ley que dice algo muy distinto a lo que usted representa en referencia a la opinión vertida. Señora subsecretaria, usted confunde los días de licencia a otorgar a los docentes por falta de extensión de certificación de servicios por el Ministerio de Educación al docente que reuniere los requisitos exigidos por ley, y que luego de 60 días de haber solicitado su certificación no fuere extendida. Esos no son los días de licencia, sino la carencia que impone la ley para acceder al otorgamiento y uso de dicha licencia. Además de incluir usted a los colegas suplentes no contemplados en ley.

Señora Subsecretaria: el docente que ya ha cumplido con los requisitos, años de servicios frente a alumnos, edad, porcentajes de incapacidad, de acuerdo al beneficio al que vaya a acceder, y a su vez realizó los aportes exigidos por la ley, no se los debe obligar a seguir aportando y a cumplir horarios si él no lo aceptare. La mora en el otorgamiento de la jubilación por parte del InSSSeP, donde el Ejecutivo chaqueño tiene mayoría en su conducción, y el Ministerio de Educación (parte del Ejecutivo también), pasan a ser parte de la misma patronal, posibilitó el planteo de ATECh al Ministerio de Educación y luego a la Cámara de Diputados, con un anteproyecto de ley, en el que se determina cumplidos los 20 días de iniciado el trámite en el InSSSeP para la jubilación del docente si esta no se efectivizare, el docente podría acceder a una licencia con goces totales de haberes hasta el otorgamiento de dicha jubilación.

Señora funcionaria: el empleador y el otorgante de la jubilación que son lo mismo, puede compensar esta licencia como parte del beneficio jubilatorio al docente y proceder a la devolución al Ministerio de lo que oportunamente ha efectuado como pago.

Sugerimos a esa subsecretaría revisar las estadísticas y no proyectar en ‘abstracto’ gastos, etc., que demandaría un anteproyecto con las características que ATECh ha propuesto, si no tiene en cuenta que el 99 por ciento de los docentes que tiene su certificación de servicios y aportes y que inicia el trámite ante el InSSSeP no regresa al aula.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos rectifique opinión errónea sobre el proyecto de ley citado en la referencia ut supra.”

Tal posición fue enviada a la Cámara de Diputados de la Provincia por parte de la ATECh bajo el Expediente Nº 320, requiriéndo a dicho Poder, “dé curso favorable al tratamiento del proyecto de Ley en cuestión, habida cuenta de lo equívoco del informe de la Subsecretaría de Educación de la Provincia al respecto”.