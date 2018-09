Con olla popular, organizaciones sociales reclaman por emergencia alimentaria

Con la consigna de Mil ollas polulares, la CCC-CTEP-Barrios de Pie, Federación Nacional Campesina, Unión Campesina y Pueblos Originarios en Lucha se manifiestan en todo el país.

Desde estas organizaciones sociales explican que de esta manera “se pone en agenda la política de hambre y la pobreza que castiga al pueblo”.

Asimismo detallan que “se marcha al paro nacional activo convocado por la CTA, y al paro nacional de la CGT , trabajamos para que sea activo y multisectorial”.

En la provincia del Chaco, la CCC, CTEP, Barrios de Pie, la Federación Nacional Campesina , Unión Campesina y Pueblos Originarios en Lucha, desde las 9 horas, están con marchas y ollas populares en frente de Casa de Gobierno, en Resistencia. Mientras que otras localidades se concentran en frente de los municipios y en algunas plazas como en General San Martín, Pampa del Indio, Juan José Castelli, Makallé, Laguna Blanca y otras se irán sumando.

“La comida no alcanza en los comedores populares, copeos de leche y es única en el día .En los hospitales no hay turno y no tienen remedios para los chicos desnutridos anémicos. También es terrible la situación de las escuelas. Macri devaluó el futuro”, afirmó Gladys Favretto, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa.

Luego, la dirigente de la CCC expuso su perspectiva acerca del panorama social. “La única plata que entra son de los planes sociales, los sueldos, las changas que escasea y AUH. Los tarifazos (agua, luz, gas, etc) nos golpea duramente. En el impenetrable no hay comida, la bolsa de harina de 50 kg está $ 1.600. Con el cambio de gabinete vienen miles de despidos. Los profesionales se van a otros países .Los negocios y las fabriquitas cierran, tenemos que juntarnos todos. La pesca está mal, se hunden los barcos. La educación está en lucha, los estudiantes están reclamando, sin la educación no hay futuro .Vamos por más producción y a reactivar las economías regionales y se profundiza la extranjerización de la tierra”, consideró la dirigente social.

Planteó cuestionamientos para el uso de instrumentos de contención. “Macri inventa código contravencionales y moviliza fuerzas de seguridad y militares como en el Chaco en diferentes localidades para reprimir al pueblo”, señaló Favretto.

A manera de consigna, estas organizaciones sociales apelaron: “¡¡¡emergencia alimentaria ya! por Tierra, Techo y Trabajo, por producción, en defensa de nuestra Soberania Nacional, emergencia social YA!!!”