Marcela Acuña: "Creemos en un socialismo desde abajo"

La referente de Mujeres al Frente del movimiento Emerenciano, Marcela Acuña celebró el primer aniversario de que las demás integrantes de esta organización les pusieran su nombre a uno de los merenderos de esta organización social. “Estoy agradecida con el pueblo humilde”, indicó la dirigente social.

Remarcó la gestión que hacen por el sostenimiento de comedores. “Nadie solventa los merenderos, ni Nación, ni Provincia. Tenemos más de 45 merenderos. No somos CTEP, ni punteros de nadie. Somos nosotros, lo que aprendemos al calor de la gente, con la conducción de Emerenciano, y su experiencia de vida que nos contagia, y nos hace romper la lógica de lo que la mayoría hace. Él nos hace transgredir lo establecido. Y avanzamos, sintiendo la verdad de sus ideas en cada acción solidaria que nos va formateando y haciéndonos diferentes a los militantes rentados que se mueven según quien le paga. O se disfrazan de cuadros militantes manejando miles de beneficios sociales, según se da la ocasión”, destacó Acuña. En esa línea, después señaló que “no tenemos suculentos beneficios, tenemos vocación de servicio, claridad política, conducción fuerte, amamos la vida la defendemos desde la concepción y después, todo es vida , no esperamos que nadie sea asesinado para estar con aquellos que nos necesitan. no tenemos odio, no construimos sobre las diferencias construimos sobre valores solidarios.

Ratificó la concepción social que tiene la organización. “Creemos en un socialismo desde abajo para que fluya y crezca. Emerenciano es la síntesis del ciudadano que anhelamos. Él pudo modificarse y modificar, construye rebeldías y sueños. Nos muestra el camino, nuestros merenderos, son eso y mucho más”.

En ese marco, recordó el difícil momento que debió enfrentar. “En este aniversario donde paradójicamente se cumple también un año del fallecimiento de mi madre, lo colectivo me abraza y nos hace sentir irremediablemente vivos en el amor del pueblo. Simplemente gracias”, subrayó.