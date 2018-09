Postítulos docentes: ATECh reafirma encuadre legal

ATECh ratifica la posición planteada ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Chaco, respecto a los postítulos docentes.

Recuerda el sindicato docente que tiene “un convenio con el Instituto de Educación Superior Terras de la provincia de Corrientes , institución acreditada ante el Ministerio de Educación de la Nación tanto como institución como también cada una de las carreras de postítulos que se dictan en la diferentes sedes de nuestra entidad gremial”.

En lo que respecta a los postítulos dictados por el IES Terras en las sedes de ATECh, previo dictado de las respectivas carreras “se realizaron todas las averiguaciones, y se obtuvieron respuestas por escrito, de los siguientes organismos: Dirección de Títulos y equivalencias para verificar la acreditación de las carreras y el alcance de los títulos; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, organismo que procedió a legalizar cada uno de los títulos emitidos por el Instituto de Educación Superior Terras y, previamente legalizados, ante el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y , posteriormente, registrados ante la Dirección de Títulos y Equivalencias de la provincia del Chaco sin objeciones en ninguna instancia”. Al respecto, afirma el sindicato que encabeza Rosa Petrovich que “esto demuestra más que clara y contundentemente que las acciones de perfeccionamiento y formación que se llevan adelante en las sedes de la ATECh en el marco del convenio con el IES Terras están enmarcadas legalmente”.

“Antes de iniciar las acciones este sindicato las comunicó y solicitó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco las correspondientes autorizaciones de cada una de las sedes, trámites de los que poseemos las Resoluciones correspondientes”, detalla el sindicato docente.

Afirma que no existen grupos supernumerarios: “se respeta lo que la normativa de habilitación fijó para cada carrera; se respeta el desarrollo curricular de cada carrera cuya responsabilidad académica en su totalidad le corresponde al Instituto Terras”, remarca. En esa línea, dice que “queda explícito que los egresados obtienen títulos, debidamente legalizados ante todos los organismos anteriormente mencionados. No obtienen papelitos en ningún festival”, subraya.

“Las valoraciones de cada uno de los antecedentes se realizan con estricto ajuste a la ley. Quien así no lo hiciere deberá responder ante la Justicia”, indica ATECh.

Ante la situación planteada públicamente sobre la eventual “no valoración” de postítulos docentes por parte de miembros titulares de algún sector gremial que resultaran electos por los docentes para que los representen desde algunas juntas de clasificación, la ATECh advierte que, los miembros representantes de esta entidad, “en modo alguno asumirán responsabilidades –administrativas, civiles y/o penales- que no les correspondan, frente a criterios que estén al margen de la ley y que pudieran ‘esgrimirse’ evidentemente por parte de algunos miembros, considerando la ATECh que no tienen sustento jurídico alguno y que están fuera de todo marco legal. La ley 7.268/13 (Decreto 1.503), ha sido consolidada en el Digesto Jurídico de la provincia del Chaco, como Ley 2.137-E, por lo cual no existe ningún inconveniente para la valoración de los postítulos docentes tal como fija la norma citada, al título docente, que se encuadran como lo establece la ley”, asevera.

“No es potestad ni función de las Juntas de Clasificación fijar puntajes, sino aplicar con estricto respeto lo que la legislación vigente establece”, reafirma.