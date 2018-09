Camioneros construye un frente político opositor

Desde el Sindicato de Camioneros del Chaco están construyendo un sector de oposición política. Para ello, mantienen sucesivas reuniones con organizaciones políticas, sociales y sindicales.





Juan Machado, secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco

Juan Machado, secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco, en declaraciones a Chaco On Line, expuso diferencias con las políticas implementadas por el gobierno nacional. “Las políticas que está implementando este gobierno del presidente Macri no beneficia en ninguna parte a los trabajadores, de la gente más humildes. Hoy se ha dedicado a atacar a los que menos tienen ha bajado las retenciones a la minería, al campo y a ellos les tendrían que cobrar las retenciones y que no paguen los que menos tienen”, consideró.

Construcción de oposición

El dirigente camionero señala que hay dificultades que deben enfrentar en la construcción de un frente de oposición. “Somos muchos los que creemos que este gobierno no va, creemos que este gobierno se tiene que ir en el 2.019, pero bien hoy la única solución es poder unirse y dejar de lado las injerencias que pueden haber entre dirigentes y llegar a una unidad que nos lleve a conducir un país que gobierne para los trabajadores, para los que menos tienen, no para los pudientes como lo está haciendo este gobierno Nacional”, sostuvo.

Machado presagió un futuro social crítico. “Lo que sucedió en Sáenz Peña, con la muerte de un chico, es por el ajuste, por el plan económico del gobierno; con el pasar de los meses esto se va agravar, este gobierno está llevando un plan de hambre, esto va a terminar reventando, hasta que toda la sociedad va a tener que salir a la calle porque no aguanta más”, avizoró.

El secretario general del Sindicato de Camioneros chaqueño dio detalles de la conformación de una coalición con sectores disconformes con las políticas del gobierno nacional. “El Sindicato de Camioneros del Chaco encabeza reuniones con distintos sectores para el armado de un frente político opositor. En él, participamos con muchos sectores movimientos sociales, sindicales y todos tenemos el mismo pensamiento”, precisó.

Sectores que se identifican

El dirigente que encabeza a los camioneros chaqueños profundizó en el armado de la construcción política opositora. “Tenemos a sectores de la CGT, de la CTA , sindicales y movimientos sociales en el frente 21 F, que se conformó gracias a nuestro sindicato con la convocatoria de Pablo Moyano y Hugo Moyano”, especificó.

También se refirió a las conversaciones que se dan con el gobierno provincial. “Se viene trabajando todos los días y seguramente surgirá otro encuentro”, estimó Machado. Asimismo comentó que debido a los despidos que se hicieron en empresas privadas “hemos tenido algunas reuniones con el subsecretario de Trabajo porque las empresas privadas tienen muchas ganas de despedir y retrasan los sueldos”.

Despidos



Juan Alegre, secretario gremial del Sindicato de Camioneros del Chaco

El Sindicato de Camioneros del Chaco recientemente debió hacer frente a despidos en Musimundo. Isaías Alegre, secretario gremial de este gremio, dio detalles acerca de las negociaciones en defensa de los empleados despedidos. “Nos tocó enfrentar los 50 despidos de empleados de Musimundo, se aprobó la reincorporación de 7 compañeros, los demás aceptaron una indemnización por la incertidumbre que vive el país, no saben si le echan mañana y le pagan algo porque la mayoría de las empresas no quieren pagar indemnizaciones y se presentan a convocatoria a acreedores”, detalló.

El secretario gremial de Camioneros resaltó el resultado de las negociaciones. “El sector empresario ofrecía el 50 por ciento pero luego de las conversaciones en la Subsecretaría de Trabajo logramos que los trabajadores obtengan el 150 por ciento de indemnización”, especificó.

Alegre dio consideraciones acerca del contexto socioeconómico en el que debe desempeñarse el gremio de los camioneros chaqueños. “Creemos que a la empresa le conviene invertir más en la parte financiera, más que en la producción, es decir, achican la empresa pero invierten en la bicicleta financiera porque con cada dólar ganan más”, describió. En esa línea, afirmó: “Gracias a las políticas sociales del anterior gobierno como la Asignación Universal por Hijo la gente está contenida”.

“Creo que si se tiene dos dedos de frente no se puede gobernar un país hay que renunciar, va a haber un estallido social hoy estamos yendo como Venezuela y como en la década del 80 de la hiperinflación”, consideró el dirigente camionero.