Socialistas Unidos por el Chaco convoca a manifestarse por la libertad de presos políticos

El dirigente social Emerenciano Sena, acompañado por Facundo Sampayo, Marcela Acuña e integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales convocaron a manifestarse este viernes 6, a partir de las 9.30, en la plaza 25 de Mayo en reclamo por la liberación de los presos políticos. Remarcaron el planteo por el respeto al debido proceso. Asimismo sostienen que se intenta criminalizar y que con estas acusaciones se estigmatiza a las familias.



"En las cárceles de la provincia del Chaco hay un montón, ¿quiere decir que las cárceles son para nosotros,es decir, para nosotros los trabajadores, los obreros y sindicales. Yo estoy acá porque ya he pasado por eso no puedo mirar para otro lado eso no puedo hacer y no puedo dejar de salir en defensa en Jacinto Amaro Sampayo y de todos los presos políticos porque Jacinto Amaro representa al Sindicato de Trabajadores Municipales, uno de los más populares porque los empleados municipales son los que más están con la gente", dijo el referente del Partido Socialistas Unidos por el Chaco. Y poco después, remarcó: "Todos estamos con libertad condicional,estamos bregando por la libertad de todos".



Sena reivindicó la defensa por el secretario general del STM. "Jacinto viene del plano laboral, de los trabajadores, entonces yo no voy a quedar en la historia como un inutil de ser alguien que no hizo nada", indicó el dirigente social.



"Hay cogotudos grandes sobre los que hay grandes pruebas y que están en libertad, empezando por Mauricio Macripara abajo ", graficó Sena. Para luego pedir a viva voz: "Libertad a los empleados municipales".



También, Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano salió en defensa del dirigente municipal Jacinto Sampayo. "No se ha respetado el debido proceso, hemos hablado con algunos presos y nos dicen que le niegan la excarcelación porque están esperando las pericias de las pruebas o sea no tienen pruebas, estamos hablando de familias chaqueñas como el caso de Milagro Salas que es mucho peor".



Así también, Acuña sostuvo que cualquier ciudadano chaqueño puede ser afectado por estas acusaciones. "Están sufriendo compañeras y compañeras en la provincia del Chaco, ¿y por qué digo esto? porque así como le tocó a Facundo por ser hijo de Sampayo, mañana le puede tocar a Emerenciano Sena porque está en esta conferencia y también a un periodista porque saca esta nota, tenemos los tres poderes Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial que es un poder genocida, ya que hay familias, madres con hijos que cuando salen van a ser estigmatizadas por doña Rosa que cree lo que escucha y los hijos pequeños que están en escuelas privadas en donde padres están juntando firmas para que lo saquen de la escuela, no puedo decir nombres. Creo que a la jueza se le está yendo la mano y a los narcos les dejan salir afuera", alertó la dirigente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos.



Estimó que las denuncias contra el dirigente del STM provienen de sectores que pretenden dañar su imagen. "Creo que hay gente que le tiene bronca al negro Sampayo y que se quiere quedar con su sindicato, no sé quienes son pero Dios lo va a mostrar, así como cuando Sergio Shocklender y su mafia nosotros lo denunciamos, y en ese entonces nos criminalizaban especialmente a Emerenciano, pero después se conoció quien era Sergio Shocklender, creo que Sampayo va a salir en libertad", auguró.

En ese marco, pidió "a los medios de comunicación que reflexionen que hay familias, chicos, la mamá de Ariel Retamozo está próximo a un derrame cerebral, la mamá de Ismael Fernández también y el negro Sampayo que es una persona mayor y con diabetes. No los hago responsable pero creo que algunos tienen que parar la mano porque hay familias, hay niños, hay ancianos y hay gente mal detenida". A partir de esto, invitó a la comunidad a participar. "Tiene que ser una movilización popular pacífica, donde la Iglesia tiene que hablar, acá no hay una bandera política, no es ni socialismo, ni peronismo, ni ningún ismo, acá hay derechos humanos de todos, tendría que estar la gente de Derechos Humanos pidiendo la libertad de los compañeros porque esto es un problema de derechos humanos, así que a todos les pedimos que nos acompañen mañana en la plaza 25 de Mayo, a las 9.30".