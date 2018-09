Movimientos sociales piden Justicia por Ismael Ramírez

Luego del asesinato de Ismael Ramírez, un joven de 13 años de Sáenz Peña, miembro de la comunidad qom, distintas organizaciones sociales piden justicia.

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular marcharon por las calles de Resistencia, reclamando que se haga Justicia por Ismael Ramírez. Plantearon que esto se da en un contexto de pobreza y desigualdad social, remarcando el impacto de las medidas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional.

El coordinador provincial de Barrios de Pie Chaco, Cristian Lezcano, junto a otros integrantes de la organización acompañaron a la familia de Ismael, Coqui, como le decían, en el velorio que se realizó en el velatorio municipal de Sáenz Peña. “Sentimos un profundo dolor y mucha indignación por la muerte de un pibe de 13 años, en el contexto de desigualdad social y pobreza que estamos viviendo, son los sectores más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias. Le tocó, tristemente, a Ismael”, expresó.

“Ismael y su hermano quedaron en el medio de la policía y los saqueos, ahí fue cuando le dispararon. La familia nos contó que la ambulancia no pudo entrar porque la policía no permitía el ingreso y fueron socorridos por una persona que pasó en auto. Como pudieron lo llevaron al hospital mientras el joven se iba muriendo en brazos de su hermano”, dijo Lezcano, a lo que acotó: “la familia está destrozada, encima circularon fotos que no son de Ismael diciendo todo tipo de mentiras. El daño que se hizo es increíble”.

“Las organizaciones venimos pidiendo al gobierno nacional la emergencia alimentaria, el aumento de las asignaciones y jubilaciones, porque la pobreza y la situación de muchas familias no puede seguir así. Nuestra provincia es una de las más afectadas, las cifras son preocupantes y la malnutrición sigue aumentando”, declaró el dirigente de Barrios de Pie. Luego, en el tramo final, afirmó que “el acuerdo con el FMI viene con una serie de medidas que impactan de lleno en los sectores vulnerables y en el pueblo trabajador. Por eso decimos no al Fondo”, finalizó.