Descontento de pastores evangélicos con proyecto de Ley de Educación Sexual Integral Laica

La Iglesia de “Jesucristo”,ubicada en la avenida Castelli al 1.000 de Resistencia, fue el ámbito donde los diputados provinciales Ricardo Sánchez (PJ), Claudia Panzardi (PJ) y el radical Alejandro Aradas (UCR-Cambiemos) escucharon los planteos de los pastores oponiéndose al proyecto de Ley Nº 4.010, autoría del diputado provincial Aurelio Díaz (PO), por el cual se pretende modificar tres capítulos de la ley vigente Nº 1502-E, de Educación Sexual Integral en la Provincia del Chaco, proyecto que será girado a la Comisión de Educación del Poder Legislativo.

En la oportunidad, los representantes de las iglesias cristianas hicieron entrega de un documento que registra unas 8 mil firmas de una de las iglesias evangélicas planteando su oposición a este proyecto de ley, y expresaron que se encuentran en la tarea de seguir registrando adhesiones al rechazo absoluto de esta iniciativa parlamentaria numerosas iglesias evangélicas y esperan que en igual sentido se manifieste la Iglesia Católica.

En esta asamblea estuvieron presentes los pastores Gustavo Ferrando de Resistencia; Manuel Zavala de Villa Ángela; Ricardo Barúa del Consejo Pastoral de Sáenz Peña; Fabián Gómez, Hilario Obes y Ricardo Bobbio de la Iglesia Cristiana Internacional; el licenciado Pedro García, director de Culto del gobierno de la provincia del Chaco, Omar Coronel y Miguel Giménez de Pastores Unidos del Chaco, y José Cabral de Charata, acompañados de pastores de 32 municipios de varias localidades del interior provincial.

Al término de la reunión, la diputada provincial Claudia Panzardi, agradeció “la oportunidad de poder compartir este proyecto que nos inquieta a muchos”. La legisladora sostuvo que es una pretensión que se intenta imponer en distintas provincias, como así en la Cámara de Diputados de la Nación y recordó que hace muy poco el tema de la legalización del aborto dividió posiciones a favor y en contra, y consideró que dentro de un año volveremos a estar discutiendo la misma cuestión.

Respecto a este proyecto consideró que “es muy bueno hacer el análisis y agradezco que tengamos esta oportunidad y el intercambio y que sepamos que no estamos solos, aquellos legisladores que nos oponemos a este tipo de iniciativas, y que ellos tampoco no están solos que están sus representantes, aquí está el poder Ejecutivo el Chaco, está el Poder Legislativo y está la comunidad cristiana que son realmente como un paraguas protector disperso en todo el territorio y la oportunidad que nos dan estas instituciones y que nos dieron la ayuda tan importante en lo que tuvo que ver para oponernos a la liberalización del aborto tal y como se lo planteaban, porque debemos saber y todos sabemos que el aborto en los casos que contempla la normativa nacional en la provincia del Chaco lleva este protocolo en consonancia con la Nación”.

En esa sentido, la diputada justicialista señaló que “es importantísima la educación sexual, pero no de la manera en que se propone en el proyecto” y subrayó “los padres son los responsables de decidir cómo quieren seguir educando a sus hijos, nosotros queremos educar a nuestros hijos con los valores de preservar a la familia y a la salud integral mental y física de nuestros niños”.

No obstante recalcó: “más allá de eso, obviamente que cada una de las personas mayores tendrá la libertad para elegir los caminos que desea de su vida y no somos quién para juzgarlo” pero señaló que no es una cuestión que haya que llevar a los colegios.

En esa línea, aseguró que seguirán trabajando más allá de las ideologías políticas porque dijo: “estos son temas que atraviesan a nuestra sociedad y que nos interpelan como políticos y que es muy bueno que escuchemos a la ciudadanía de las distintas ciudades tomar notas y conocimiento de cuáles son las posturas mayoritarias, no para juzgar o denostar al que piensa diferente, sino para respetar las posiciones en la construcción de la sociedad que queremos en el marco del consenso”.

Por su parte, el diputado Ricardo Sánchez, en coincidencia con su par, consideró: “el diputado Aurelio Díaz ha planteado una reforma integral de la Ley de Educación Sexual Provincial y la denomina ‘Educación Sexual Integral Laica y con Perspectiva de Género’ y desde allí propone una serie de normativas obligatorias para la educación, tanto de gestión pública como de gestión privada, este es el motivo de la reunión” aclaró respecto a la oposición al proyecto de ley desde la comunidad cristiana, “porque entienden como una intromisión indebida en la cuestión que los afectan dado que la mayoría de estas Iglesias tienen establecimientos educativos de culto evangélico, y también las instituciones que enseñan el culto católico”, acotó el legislador.

A su vez, el representante legislativo detalló que en la iniciativa parlamentaria “se plantea dos horas semanales de educación sexual integral con la participación de sindicatos y otro tipo de representantes de entidades de perspectiva de género, a mí me parece se ha ganado un mucho terreno respecto perspectiva de género, se ha respetado a estas minorías sexuales lo que me parece excelente, pero entiendo que tienen ya una normativa específica a nivel nacional y que como ley nacional obviamente debe ser respetada en cada una de las provincias que hay que respetar el orden federal”. A esto, luego apuntó “me parece que asumamos que son minorías sexuales que deben ser respetadas, pero no por ello obliguemos a llevar esos conceptos de educativos a una mayoría, ya que sería como un exceso y una intromisión en cuestiones en la educación"

El diputado provincial Alejandro Aradas, también compartió la reunión y destacó de escuchar el extenso debate al respecto dijo: “es una obligación nuestra también estar aquí poder comenzar que va a ser un largo debate y que hay que darlo y que hay que hacerlo de la manera más armónica posible esto tiene que significar la puesta en común y tuvimos la posibilidad de recibir a otros pastores que vivieron con la misma preocupación y sabemos que este es el punto de arranque, que es necesario trabajar en una Ley de Educación Sexual Integral, pero ahora hay que buscar los mecanismos para que todos podamos trabajar en el marco del consenso y que no se violente en las discusiones que van a venir aquí en adelante”.

No obstante consideró que se está ante un contexto mejor para enfrentar el análisis que la discusión anterior sobre la legalización del aborto que dividió las posiciones “que se tornó bastante virulenta” y sostuvo que “esta discusión me parece que tiene un buen comienzo y donde están legisladores, donde hay miembros de la comunidad a pesar de que por ahí faltarían algunos actores protagónicos de esta discusión creo que es un buen comienzo arrancar con el Poder Legislativo , con el Ejecutivo y que hay un sector que debe ser escuchado, hay que avanzar esta discusión, no hay que eludir el debate siempre que sea en el marco de respeto y buscando consensos y no hay que utilizar ciertas situaciones para generar discordia, para generar protagonismo en un escenario donde después se vuelve complicado charlar y debatir con seriedad temas que son sumamente sensibles como éste que comienza a debatirse”.

Aseveró además que “vamos a poner todo el esfuerzo en la Comisión de Educación y junto los 32 legisladores trabajaremos para llegar a un consenso escuchando todas las situaciones, basándonos en el respeto en la posibilidad de entendernos y de partir de un punto en común con que necesitamos en nuestro país una ley de educación sexual integral veremos la manera de que se lleva adelante esto y de que tengamos la posibilidad de poder avanzar pedagógicamente, lo que tenemos de acá y necesitamos es el trabajo mancomunado de las personas que tienen la responsabilidad de continuar de estar frente a los cursos de estar frente a los niños, que son nuestros hijos y también deben respetar la formación que traen los niños de su casa, los padres también son una parte fundamental de esta discusión, por parte de nuestro bloque vamos a hacer todas las reuniones que hagan falta para poder debatir este tema”, se comprometió Aradas.