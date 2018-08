Comisión de Seguimiento del Transporte: Vecinos de la zona Norte exponen opiniones sobre el servicio

Una nueva audiencia pública de la Comisión de Seguimiento del Transporte se realizó para recabar las sugerencias de los usuarios y trabajar en conjunto en el armado del nuevo pliego licitatorio para 2.019. La reunión se concretó en el Domo del Centenario y convocó a vecinos de la zona Norte. El objetivo fue analizar la situación actual del transporte público urbano de pasajeros modalidad ómnibus. Participaron el presidente del cuerpo legislativo comunal, Gustavo Martínez y los concejales Martín Bogado, Nancy Sotelo, María Teresa Celada, Juan Manuel Chapo y Gricelda Ojeda y público en general.

Martínez destacó la importancia de estas reuniones en los distintos sectores de Resistencia para poder escuchar las inquietudes de los vecinos de cada zona, respecto al transporte. A la par que subrayó que estas opiniones se utilizarán para trabajar en un nuevo pliego licitatorio que regirá a partir del año que viene.

“Sabemos que el sistema de transporte público de pasajeros modalidad ómnibus tiene un gran déficit en materia de frecuencia, cumplimiento de horarios, respecto a paradas, recorridos y muchas cuestiones más”, indicó. A lo que apuntó que son temas que se plantean mucho por parte de los vecinos: “Es por eso que en estas reuniones contamos con taquígrafos que dejan lo expuesto documentado, para que luego podamos tenerlo en cuenta cuando trabajemos en el pliego licitatorio”, dijo.

El titular del legislativo comunal se mostró convencido de que se debe licitar un sistema nuevo de transporte público de pasajeros “que intervenga en todo el Área Metropolitana, que tenga como base y epicentro la capital, pero que a su vez también piense en cómo conectar con Fontana, Barranqueras, Vilelas. Y en cómo se amplíe el Área Metropolitana histórica de estos 4 municipios hacia los municipios donde se están desarrollando viviendas residenciales de baja densidad y de alta superficie en los terrenos como ser Tirol y Bastiani hacia el Oeste, y Colonia Benítez y Margarita Belén hacia el Norte. Son sectores que se van conectando por distintos factores con el Área Metropolitana del Gran Resistencia y hoy ya constituyen un área de siete municipios que constituyen un conglomerado de medio millón de personas que es muy importante tener una visión integral en materia de servicios de este sentido”.

Resaltó la necesidad de trabajar en una visión estratégica de desarrollo que permita que no suceda en el futuro lo que pasa en la actualidad: “Sucede que este servicio se licitó hace 12 o 13 años atrás y, por ende, todos los barrios que se fueron construyendo luego no están contemplados en los recorridos y no poseen servicio de colectivos. Entonces, se fueron dando en forma irregular ampliaciones de recorridos, que generalmente luego todo su accionar es irregular, como las frecuencias, y los vecinos no tienen seguridad del servicio”.

Para darle la voz a los usuarios

El concejal Juan Manuel Chapo (PJ), dijo que la calidad del servicio es algo esencial que el vecino demanda y que desde el Concejo se tiene “una gran preocupación respecto a lo que se viene analizando con relación a la quita de subsidios nacionales, que generaría un salto en el costo del boleto que preocupa. No tenemos información oficial sobre la cuestión, pero vemos con preocupación esto y estamos esperando ser parte de una convocatoria donde nos informen al respecto”. Resaltó lo fundamental de estas reuniones para mejorar el servicio que se preste desde el año que viene con los nuevos pliegos de condiciones que se plantearán ante las empresas.

Mientras que el edil Martín Bogado (ARI) detalló que se tiene un trabajo permanente en la cuestión de transporte público de pasajeros y explicó que las primeras discusiones sobre el tema tienen que ver con el trazado de las diferentes líneas, la posible creación de nuevas para terminar de conectar la ciudad de Resistencia y algo muy ambicioso que se busca lograr que se trata de una red de servicio para poder utilizar el boleto combinado. “Es importante trabajar en audiencia pública porque la ordenanza de transporte público de pasajeros muestra un momento de la ciudad, de hace 20 años, y con diferentes parches lo único que se hizo fue mantenerla vigente y lo que pensamos es que hoy está totalmente desactualizada”.

A su turno, Nancy Sotelo (Somos Igualdad), aportó: “El objetivo es contar con la opinión ciudadana porque creemos que el transporte público de pasajeros involucra a todos los sectores, y fundamentalmente en un contexto donde la economía no es favorable, los servicios tampoco lo son”. Remarcó que hay barrios donde los colectivos no entran y que es necesario lograr esto: “Creemos que en Resistencia no puede seguir pasando esto de que no haya accesibilidad a los servicios y trabajamos en esto, es un nuevo desafío tomado por parte del Concejo y el Ejecutivo Municipal para saldar esta deuda con la ciudadanía”.

Coincidió la concejal Teresa Celada (UCR) al señalar que “Estas audiencias tienen como fin conversar con los vecinos, estamos prontos a llamar a una nueva licitación del servicio el año que viene, y necesitamos conocer que opinan los usuarios para poder plasmar esas necesidades en nuestras ordenanzas, para que los colectivos lleguen a todos los barrios y que este servicio realmente sea de calidad, como lo merecen los ciudadanos”.

Así también, Gricelda Ojeda (PJ), consideró que son muchos los planteos “porque la problemática del transporte público viene de muchos años y hay muchísimas falencias en el servicio que se presta”. Dijo que “en esta nueva gestión del Legislativo y Ejecutivo Municipal se están logrando transformaciones en infraestructura, como el pavimento, algo que ayuda mucho a mejorar el transporte público”.

Los vecinos

Gustavo Delgado, del barrio 130 Viviendas, celebró la concreción de las audiencias públicas: “Esto es algo muy bueno porque como vecinos estamos muy preocupados por todo lo que viene pasando respecto a la economía, y hay una realidad sobre el servicio que no es de ahora sino de hace mucho tiempo, con horarios que no son respectados, las malas condiciones de los colectivos y la inseguridad que padecemos. Nos indigna porque si uno paga el boleto creo que debe llegar a horario al trabajo y tener las mejores condiciones para viajar”. Agradeció que “escuchen al ciudadano porque esto es algo que importante para que a futuro se pueda lograr un objetivo entre todos”.

Susana Maidana del barrio Hipólito Yrigoyen II aportó: “Me parece muy importante que nosotros, los vecinos, podamos contar todas las problemáticas que tenemos respecto a los colectivos. Los horarios, la falta de frecuencia y el estado de los colectivos son los temas que me preocupan al igual que la falta de garitas”.

Cándido Medina, de Villa Gonzalito, dijo expresó: “Me parecen una buena idea estas audiencias públicas porque antes no teníamos voz. Viene a exponer los problemas de mi barrio, entre los cuales está la falta de ingreso de los colectivos de la línea 3 a la villa, antes lo hacía y hace por lo menos 15 años que el recorrido ya no contiene esta zona”.