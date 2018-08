UDA insiste en la defensa de la universidad pública

“No sobran docentes, sino que faltan políticas educativas y más inversión, lo que Cantard hoy no representa”, de este modo el secretario general de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, salió al cruce de las declaraciones del diputado nacional de Cambiemos, Albor Cantard, quien había manifestado públicamente que “la cantidad de docentes universitarios que hay en el país es excesiva”.

“El diputado Cantard debería preocuparse por ejercer su representación del pueblo de Santa Fe y defender la universidad pública; también debería trabajar para generar más puestos de trabajo y no favorecer más el desempleo. Con estas declaraciones aboga por el achicamiento y el ajuste, política que el gobierno al cual pertenece viene llevando adelante en perjuicio de los trabajadores”, sostuvo Romero, y luego continuó diciendo: “Es con más educación pública que nuestro país podrá salir de esta crisis. El diputado Cantard tiene que ocuparse que los funcionarios de su partido –que ejerce el gobierno– envíen en tiempo y forma las partidas presupuestarias correspondientes a las universidades nacionales, que hoy ven en riesgo su funcionamiento cotidiano”.

El secretario general finalizó diciendo: “Estas declaraciones realizadas en medio de un conflicto universitario, con una paritaria que aún no se pudo cerrar dado que el Gobierno no oferta más del 15 por ciento, son lamentables y parecen una provocación. Y es casi más curioso que estas declaraciones las efectúe alguien que proviene de un sector político con fuertes raíces en la universidad pública y que, seguramente, no hubiera llegado a ocupar el cargo de diputado nacional sin participar de la vida política en la alta casa de estudios de la cual, además, fue rector”.