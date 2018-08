SITECh Federación busca frenar "compra y venta de postítulos"

SITECh Federación afirma que a las Diplomaturas sólo se les otorgarán 3 puntos en los Niveles Secundario y Terciario mientras que no podrán ser valorados en Inicial, Primario y Bibliotecas. Expone la propuesta alcanzada a la comisión de Educación para que los únicos dictantes sean los Institutos de Educación Superior y las Universidad Públicas.

SITECh Federación anuncia a la docencia que “los postítulos 'Diplomaturas' no podrán ser valorados en el Nivel Inicial, Nivel Primario y Biblioteca y en el Nivel Secundario y Nivel Terciario solo se les otorgarán 3 puntos y no 4 como venían siendo valorados, de acuerdo a la legislación vigente Ley 647 E”.

“Si bien esto limita lo que hemos denunciado en reiteradas oportunidades como 'el festival de papelitos', de ninguna manera alcanza a ser justicia, ni finaliza el negociado y la estafa a los docentes que deben comprar certificados para acceder a un cargo u horas cátedras, poniéndolos en situación de desigualdad y el orden de mérito se rige exclusivamente por la capacidad de compra”, asevera SITECh Federación.

“Una vez más, denunciamos a dirigentes de pseudos gremios docentes en connivencia con la ministra, que hacen negocios espurios de millones de pesos y que nada tienen que ver con perfeccionamiento, sino que consiste en el sacrificio y esfuerzo de 4 o 5 horas de tomar mates juntos con otros 500 o 600 docentes, que después de un tiempo de hacer semejante sacrificio reciben como premios 4 puntos y dejan a los demás docentes en situación de desigualdad, ya que algunos no tienen la capacidad económica para comprar esos certificados”, plantea el sindicato docente.

“Queda clara la responsabilidad de la ministra en beneficiar económicamente con cifras millonarias a esos dirigentes y posibilitarle afiliaciones a sindicatos truchos que de otra manera no podrían hacerlo. Decimos millonarias en cuanto a que la cuota por mes de cada diplomatura es de 700 pesos y si tomamos en consideración que algunos de ellos tienen más de 2.000 inscriptos, estamos hablando de un millón y medio por mes de recaudación por cada Diplomatura, lo que hace al año una suma superior a 14 millones”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A lo que seguidamente señala que “se reparten beneficios y se extorsiona a la docencia, con el agravante de que pueden no ser valoradas ya que en estas condiciones las Diplomaturas no se pueden considerar bajo ningún punto de vista como un estudio superior, por eso gran parte de los docentes pueden terminar estafados por estos dirigentes y la ministra Mosqueda”.

“Se abre una instancia en la Cámara de Diputados para poner límites y terminar con la compra y venta de certificados, y en este sentido la comisión de Educación ha tomado conocimiento de nuestra propuesta, que consiste en primer lugar, en la gratuidad de este perfeccionamiento por lo que se limitaría a que sean los únicos dictantes principalmente los IES y la Universidades Públicas, sin posibilidad alguna de intermediarios que permitan el negocio”, explica SITECh Federación. A lo que expresa que “como principal actor de esto, los IES, a los fines de que todos los docentes puedan acceder ya que prácticamente en todas las localidades hay una casa de estudios de estas características, y más teniendo en cuenta que por la transformación están disponibles muchos docentes para afrontar el dictado de postítulos”. Amplía la propuesta, señalando que “en cuanto a que se trata de un estudio superior y que las mismas tienen una duración de casi dos años, razonablemente debe acotarse la especulación sobre la participación en este tipo de perfeccionamiento, por lo que hemos sugerido a la comisión de Educación que solamente se valore una diplomatura cada dos años, es decir según la normativa vigente un máximo de 3 puntos cada dos años”.

“Ha llegado el momento como fue hace 20 años atrás que se tuvo que poner un límite a la venta de certificados de capacitación para que esta pase a ser a través de un instrumento legal, gratuita en servicio y obligatoria con un máximo de 3 (tres) puntos anuales, y hoy al encontrarnos en idénticas situación de compra y venta de titulos, es necesario poner un límite, a través de una ley para terminar con el negociado de dirigentes y el Ministerio en perjuicio de toda la docencia”, propone SITECh Federación.