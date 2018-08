SITECh Federación denuncia "cobro indebido de haberes" de la subsecretaria de Educación, Nélida Wisner

SITECh Federación denuncia a la subsecretaria de Educación, Nélida Elena Wisner “por cobro indebido de haberes”. Sostiene que la funcionaria provincial que “percibe en forma simultánea honorarios por el cargo de subsecretaria de Educación y por supervisora técnico Escolar, superando de esta manera los 60 mil pesos mensuales, constituyendo una maniobra y fraude al Estado en cuanto que se encontraría en situación de incompatibilidad”.

Recuerda que “este sindicato denunció la corrupción que existe en el Ministerio de Educación y que ningún organismo de control ha podido poner coto a esta situación” y en este sentido, señala “no nos sorprende la denuncia efectuada a la subsecretaria de Calidad y Equidad, Analía Inés Flores que mantiene una situación irregular similar de cobro indebido de haberes, tratándose estas de las funcionarias más encumbradas del Ministerio de Educación”.

“Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Mosqueda ha sido denunciada por connivencia con dirigentes de pseudos gremios docentes, por otorgar beneficios que consisten en Diplomaturas absolutamente truchas que constituyen un negocio millonario por la cantidad de docentes involucrados y que ha determinado el rompimiento del orden de mérito reemplazándolo por el orden de la posibilidad de compra de estos certificados”, acusa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Lo que considera que “constituye una posible estafa a los docentes, en cuanto que estas Diplomaturas están por fuera del campo normativo, al margen de que el Ministerio intente a través de una resolución darle validez”.

“Esta ministra ha sido denunciada por otorgar proyectos especiales a sus amigos, que es la manera de cómo los fondos de Educación se utilizan como prebenda y el agujero negro por donde se va gran parte del presupuesto. Así también, esta ministra como sus antecesores han sido denunciados por la creación de Escuelas de Gestión Privadas de manera indiscriminada, sin control alguno y que ha sido una constante de este gobierno”, afirma.

“Una ministra que ha sido denunciada por incentivar junto con los ministros anteriores, la creación las escuelas de Gestión Social, que no han sido reglamentadas y por lo tanto es el manejo arbitrario y de prebenda a movimiento sociales que son amigos del Gobierno y que tiran por tierra la calidad educativa y es la aplicación lisa y llana de la flexibilización laboral”, asevera.

Al respecto, sostiene que “el hecho de incentivar la creación de escuelas de Gestión Privada; el destino de fondos de la educación para proyectos especiales y la creación de escuelas de gestión de social es una política clara de vaciamiento de la escuela pública que hoy trae como consecuencia la oferta miserable de un 10 por ciento de recomposición salarial junto con la desatención de las escuelas públicas, es decir un presupuesto que fija la constitución que no puede ser inferior al 33 por ciento se ha destinado a la corrupción, a la prebenda para los amigos del gobierno, quedando los docentes y la escuela pública sumidos en la pobreza”.

“Por lo expuesto no nos asombra que la ministra no pueda controlar a sus funcionarios, ya que es parte de la corrupción que existe en el Ministerio como sucede en el Poder Ejecutivo en el cual más de la mitad del gabinete del Gobernador está sospechado e investigado por actos de corrupción, por lo que haría falta la intervención de algún fiscal con autoridad e independencia para que determine el Lavado IV del Ministerio de Educación y al mismo tiempo que aparezcan los cuadernos o algún arrepentido que delaten las prebendas que existen en este Ministerio para que alguna vez la impunidad de los funcionarios en la Provincia y el Ministerio de Educación no sea la política reinante”, plantea SITECh Federación.