Desde Mujeres al Frente, piden la libertad de presos políticos, en Chaco

En una carta de lectores, la referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Emerenciano, Marcela Acuña, expresa:

“Porque aprendí el ejemplo de vida de mi padre de no mirar para otro lado ante las injusticias.

Porque aprendo todos los días con Emerenciano a no callar sin importar el costo politico, por la memoria, por el Hoy, por el futuro. Comparto esta extensa carta realizada desde la convicción de la defensa de los derechos humanos por sobre todas las cosas.

Libertad a los presos políticos del Chaco

La prisión hoy de personas acusadas mayormente por factores extrajurídicos en la provincia del Chaco, es un hecho real.

Mediáticamente se instaló una condena social de los sectores medios que amordazaron cualquier vestigio de solidaridad. el mismo componente humano social del cual vienen, comerciantes, familias históricas del interior del Chaco, empresarios, profesionales ( contadores), clase media, fue un factor más para que el mensaje instalado primero desde los medios de comunicación, al estilo macrista, en contra de la corrupción, pégase fuerte, y legitime la presión de personas que sin ser condenadas ( por la justicia?) ya estén hace meses presas, sin obtener lo básico y primordial que es su libertad, derecho humano hoy olvidado por la justicia mediática chaqueña.

Todos sabemos que hay políticos y funcionarios actuales sobre los cuales pesan graves irregularidades en su pasos en diferentes ministerios, como en sus funciones, con denuncias que de sobra servirían para estar con un proceso penal en ascenso. No digo presos, porque creo que la prisión es fruto de investigaciones llevadas a juicio y que en el juicio se debe definir su prisión. Hasta mientras siempre se espera en libertad la pena. Salvo excepciones de gravedad que no se dan en ninguno de los que están presos.

¿La detención por llamadas anonimas? , y la falta de pruebas fehacientes o que duermen en estratos judiciales, previa publicación en redes sociales y medios de comunicación es la regla, en los casos que hoy se da con los detenidos ( ex funcionarios,sindicalistas empresarios) en la provincia del Chaco.

El morbo, la ironía, el pase de factura, la difamación constante, es un estilo, olvidando la fría justicia chaqueña de que atrás de cada caso hay una familia esperando la libertad de su ser querido y señalada por la sociedad que consumió el mensaje de que todos son delincuentes y chorros.



Decía Jesús ante el pueblo que quería apedrear a María Magdalena, .. el que este libre de pecado que tire la primera piedra....nadie tiró. Aquí en el Chaco todos tiran, y nadie está libre de pecado. Los Pilatos, están al orden del día, temerosos de que sean señalados por solidarizarse con un compañero preso de su mismo espacio. La hipocresía de los que dicen 'chorros!' denota la falta de mirada real hacia cada situación donde la vida de las personas, su porvenir está en juego.

Justicia online, mediática, y por lo tanto influenciada por los medios de comunicación. Y digo esto porque juntos con mi compañero y conductor Emerenciano Sena hemos visitado, al señor y comerciante Ariel Retamozo, detenido hoy, en la Policía Federal hace meses. El ingreso me recordó a la detención de mi padre el doctor Saúl Andrés Acuña en la U7, en el gobierno anticonstitucional de Isabel Perón, donde las requisas, y el hacerte sentir que vas a visitar a un preso es la regla. Ví a niños pequeños, abrazando a su papá, un empresario también detenido en las causas mediáticas federales, querían ir al baño, por lo que fueron acompañados por federales. Ví a presos de causas comunes, mezclados en un espacio, pequeño, amontonados, quizás a propósito, un clásico del sistema carcelario. Ví la tristeza en los ojos de los detenidos, mientras recibían a sus pequeños hijos, intentando mostrar una falsa alegría,ante una niñez avasallada por una situación política que los llevo a ser carne de cañón de algún sector que de seguro toma como exitoso cada detención usando a una justicia débil que obedece al patrón de moda Don Macri y su nodos operandi, ensuciar, difamar, y encarcelar opositores con el aplauso del pueblo y la complicidad de los medios de comunicación.

Preocupados por sus pautas publicitarias,más que en tener en cuenta el daño que hacen a familias que aún en la diversidad de ideas o clase son personas humanas, con familias constituidas donde hay jóvenes y niños en edad escolar y madres ancianas que sufren en silencio la detención de sus hijos.

Los ruidos y pasos de los federales, hasta los aromas,me recordaban a la detención de mi padre. Niños,que tendrán su día del niño con sus padres detenidos ante una sociedad que incinera desde la ignorancia sin mirar a quien, y mucho menos el dolor ajeno.



El abrazo cordial de Ariel Retamozo, sus mates, fueron un espacio de reflexión, que me llevaron a escribir esta carta.

¿Hasta donde como sociedad nos hemos olvidado de que somos personas, y no animales? ¿Como podemos alegrarnos por algunas detenciones y por otras no, como que el sistema utilizado es diferente?

¿Hasta donde está degradada la justicia que hace recaer el castigo sin haber definido una ley que establezca una pena, y se quite arbitrariamente las libertades de los detenidos?



¿Desde cuando se estableció que la prensa sea juez y parte? En definitiva, ¿desde cuando nos olvidamos lo que nos costó recuperar la democracia, para volver a caer en la dictadura de hecho donde no existe la independencia de poderes? Con nuestro silencio somos parte de la dictadura macrista.



Por la memoria de los que dejaron su vida por la democracia y derechos humanos como mi padre. Pido sin temor la libertad de todos los presos políticos de nuestra patria. Y de los presos chaqueños que esperen su juicio en libertad es lo que corresponde.

Desde la convicción que los derechos humanos son lo mas importante, exigimos su libertad”.