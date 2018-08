Villa Río Bermejito: Comunidades originarias quieren "que se vayan todos"

Anoche aproximadamente 150 indígenas permanecieron en estado de vigilia como continuación del acampe que llevan adelante en la plaza central frente a la cual está la Municipalidad de Villa Río Bermejito. Continúan reclamando la intervención de ese Municipio para “que se vayan todos”. A primera hora de esta mañana resolvieron bloquear las entradas de la Municipalidad. No dejan entrar a los trabajadores ni a las autoridades municipales para “preservar la documentación que hubiera adentro hasta que llegue el interventor” . Hay presencia policial en el lugar. Hasta ahora no han resuelto ingresar a la Municipalidad. Mientras, continúa el acampe y llegan más indígenas para acampar.



Las comunidades originarias quieren ser escuchados antes de que se designe al futuro interventor y reclaman que los diputados se acerquen a Bermejito para dialogar. Reclaman el derecho a ser consultados. Quienes acampan se encuentran en estado de permanente deliberación. También piden la presencia de Orlando Charole y de los miembros del Directorio del IDACh para que sean parte del acampe, del reclamo y de la solución.





En este contexto, el Centro Mandela expresa su profunda preocupación “por los hechos de corrupción que se investigan en la Causa Lavado III, pero fundamentalmente por las circunstancias que ocurren en este momento en Villa Rio Bermejito producto de la clara subversión institucional y política que se instaló en ese Municipio. Es de tal gravedad el desorden económico, institucional y político que todavía no se puede ponderar las consecuencias sociales que ya se produjeron y las que puedan sobrevenir producto de la situación creada por los gobernantes”, alerta. En tanto, considera que “la cuestión se puede agravar si la Cámara de Diputados no sanciona rápidamente la ley que disponga la intervención o se dilate la adopción de la única solución institucional posible. No es tiempo de respuestas perezosas o tardías, no solamente de la Legislatura sino también del Poder Ejecutivo en la tarea de promulgación de la futura ley. No debe perderse de vista que la natural paciencia de las comunidades indígenas se puede agotar”.