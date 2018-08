Mujeres al Frente reclama políticas públicas para resolver la desnutrición infantil

La agrupación Mujeres al Frente acompañada de la agrupación Celeste y Blanca se movilizó hacia el mástil de la plaza 25 de Mayo para reclamar por la aplicación de políticas públicas tendientes a resolver la desnutrición como consecuencia de la pobreza en la provincia del Chaco.

Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente, mostró preocupación porque “no se dice que tenemos el récord de desnutrición infantil. Estamos preocupados porque se ve en los merenderos de los barrios a chicos desnutridos, que sobrepasan lo que nuestra organización puede colaborar no somos el Estado solo somos una organización que intenta dar solución”. En esa línea, señaló que “no hay una política en torno a la niñez y a la familia, nosotros tenemos una posición muy marcada con respecto al niño por nacer, y sabemos que después nacen tienen más hambre y no pueden ir a la escuela, se desmayan y la calidad de comida no es buena. Nosotros damos dos o tres veces por semana el almuerzo, esto nos preocupa como mujeres, como mamás, como vecinas y si nos olvidamos que venimos de la lucha por el pan y la familia, no estaríamos aquí parados. No es solo construir viviendas sino ver ese niño que no tiene para comer en su casa”, remarcó la dirigente social.

Acuña enfatizó sobre el impacto que deben enfrentar las mujeres en la actualidad, ante el impacto de la situación económica en los hogares. “Vemos como mujeres que trabajan con nosotras están desnutridas con 35 kilos y a los hombres que no tienen fuerzas para levantar una pala; también en el jardín del barrio Emerenciano hay turnos rotativos y niños que vienen de afuera tienen enfermedades por la pobreza, algo que puede ser evitable desde broncoespasmo a la desnutrición que sus cuerpitos no aguantan y con estatura baja”, expuso la referente del espacio femenino del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Vemos que no hay una política de Estado, y sabemos de la política neoliberal de Macri“, se quejó Acuña. Asimismo, mostró disconformidad por los temas de agenda “nos preocupa que en la provincia solo se hable de tope salarial, becas como asistencia social y solo se hable del Fondo Solidario, que es una política social que debe ser aplicado a la niñez, inclusive nosotros para el Día de Niño tenemos que mendigar juguetes para que ellos tengan su festejo desde nuestra agrupación Mujeres al Frente, siendo que para otros acontecimientos como el Encuentro Nacional de Mujeres que digo no está mal pero que lo hagan equilibradamente”, pidió.

Valoró como positivo la actitud de los resistencianos respecto a la organización social que integra. “La comunidad de Resistencia se está acercando y está tomando conocimiento de lo que es el barrio con sus diez años de evolución y en total 13 con nuestra organización social, bajo la conducción de Emerenciano Sena, está demostrando que nos conocen y para obtener la mayor capacidad organizativa necesitamos 10 años más. Hoy dicen los remisseros que hay un minihospital en el barrio porque la sala del centro de salud funciona, hay pediatras, odontopediatras , ginecólogo y clínico, es el único lugar donde hay remedios, ya que en otro centro no hay remedios”, expuso con satisfacción.

Insistente dijo que “esto no sirve si no hay una política de Estado haciendo esto solo el barrio Emerenciano en soledad”. Así es que invitó a otros movimientos sociales. “Queremos que se sumen a esta iniciativa, abrir una agenda con el gobierno y que se hable de la política social en el Chaco y que no se hable solo de asistencialismo, de beca plan FOCO vamos a pedir una audiencia al gobernador para que se discuta la cuestión social, que es la desnutrición y la pobreza”, explicó con expectativas.