Denuncian estafas de supuesta asistente social

Varias personas denunciaron estafas de una mujer que se hacía pasar por asistente social de la Municipalidad de Resistencia. Explicaron que con la promesa de gestionar ayuda, les solicitaron una suma de dinero, pero comprobaron que no está registrada en la comuna de la capital chaqueña.

En uno de los casos, Mariana Gómez denunció en la comisaría 5º de Resistencia, que una mujer se presentó como asistente social de la Municipalidad de Resistencia y para gestionar ayuda para un comedor en el asentamiento Zampa le pidió dinero.

“Me dijo que ella tenía que pagar estampillado, camiones, fletes para que los materiales lleguen a mi domicilio, a mí me pidió 8 mil pesos por la gestión”, dijo a Chaco On Line una de las damnificadas. A lo que luego amplió: “Nos brindó su número de contacto pero cambia permanentemente y nos bloquea, esto ocurrió después de que yo fuera a su casa, y cambia de domicilio también nos bloqueó de Facebook”.

Según comentó Gómez, esta mujer concurrió al comedor que dirige en el asentamiento Zampa, “se llama Mabel Estela García, se presentó como asistente social de la Municipalidad de Resistencia pero tiene sellos y matrícula trucha, no está registrada en ningún lado nadie la conoce”.

“Tengo un comedor en un lugar carenciado, nosotros recibimos donaciones y alguna ayuda nos da el municipio, pero ella nos dijo que nos iba a brindar un lugar más apto para los chicos con espacio para juegos”, detalló.

Comentó que al hacer la denuncia en la comisaría 5 de Resistencia se encontró con otros casos. “Allí nos dijeron que tienen varias denuncias por estafa pero que no pueden hacer nada y nos dijeron que necesitan pruebas”, indicó.

“Esta mujer hace subsidios truchos, va a la iglesia y les saca a las personas necesitadas”, aseguró Gómez.

Otro de los casos denunciados es el de Matías Ezequiel Aquino. “A mí me estafó de otra manera, diciéndome que me iba a conseguir un contrato de jornalizado con pase a planta y me pidió 12 mil pesos”, expuso.

Dijo que los damnificados se conocieron a través de las redes sociales. “Por las denuncias mediáticas nos enteramos de que había más casos”, afirmó. “Vamos a ver que puede hacer la Justicia”, se esperanzó en encontrar salida a su reclamo.