Nikisch alerta sobre el corte del financiamiento previsional

El diputado provincial Roy Nikisch alerta sobre el corte de las transferencias de Nación a la caja previsional del InSSSeP. Dice que el organismo provincial no ha enviado la información acerca de la cantidad de beneficiarios; el déficit del gasto y el rojo financiero.

“De acuerdo con informaciones a medios nacionales la ANSeS cortó con las transferencias automáticas de fondos para atender el déficit de las cajas previsionales a las provincias que no cumplieron con el envío de información a la Nación, entre ellas el Chaco. Esperamos que haya una pronta resolución a este problema”, expresó el diputado provincial Roy Nikisch en contacto con la prensa en el interior provincial.

“El Gobierno provincial, tal lo acordado en febrero pasado con el Gobierno Nacional, al igual que otras 12 provincias, tenía que haber mandado las documentaciones del InSSSeP referidas a la cantidad real de beneficiarios; el déficit del gasto y el rojo financiero, entre otras cuestiones”, planteó el legislador provincial. A lo que luego remarcó: “El plazo venció el 30 de junio pasado”.

“Lamentablemente la Nación no hizo más que cumplir con ese plazo de aproximadamente 4 meses que dio a las provincias para que envíen la información. Varias no lo hicieron (entre ellas el Chaco) y ahora no recibirán los fondos”, apuntó Nikisch.

“Hasta el momento no se dio a conocer información fehaciente por parte de la Presidencia del InSSSeP si se ha cumplido o no, en tiempo y forma el requerimiento de la Nación”, indicó el representante legislativo de Cambiemos.

“Si no se ha cumplido, esta situación indudablemente afectará con fuerte impacto la caja del InSSSeP y esperamos que se envíe la información correspondiente a la Nación y así haya una pronta resolución”, indicó Nikisch.