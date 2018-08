El Frente Gremial Docente va a paro el jueves 16 y viernes 17

El Frente Gremial Docente, que ha cumplido una nueva medida de fuerza en el transcurso de la semana, con una manifestación frente al Ministerio de Educación de la Provincia, reclamando “la apertura de la discusión salarial y respuestas a los legítimos y justos reclamos docentes, tanto al salarial como al resto de los reclamos del gran pliego de reivindicaciones de público conocimiento”, convoca a un nuevo paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de este mes, coordinando acciones conjuntas con demás gremios en lucha de la Provincia, de otros sectores de trabajadores.

El arco gremial ratifica cada uno de los reclamos, centralmente el salarial “que ha tornado insostenible la situación socioeconómica de la familia docente chaqueña, brutalmente ajustada con las pautas salariales de pobreza frente a una inflación galopante y al costo de vida por las nubes”. Además subraya que “la pauta del año en curso nomás, que pretende dejar firme el Gobierno para los docentes en la Provincia es de un 10 por ciento en cómodas cuotas, frente a una inflación que nadie duda, va estar por encima del 30 por ciento, y con ello la pulverización insoportable del poder adquisitivo de los reducidos sueldos”.

“Al grave conflicto generado por las políticas de hambre determinadas tanto por el poder central como por el Gobierno provincial en particular, alineado este último con las políticas neoliberales salvajes de aquel, destructivas de todo el entramado social, sumiendo en la pobreza y la miseria a la gran mayoría de los argentinos y los chaqueños en particular, el propio Gobierno del Chaco le suma ingredientes a diario, como el caso de los comedores escolares y refrigerios, que a la fecha, la sociedad chaqueña y la comunidad educativa en especial saben en carne propia, que sigue sin garantizarse desde el Gobierno, tirándose responsabilidades entre uno y otro ministerio, mientras la ministra Mosqueda pone todos sus ‘esfuerzos’, en romper las medidas de fuerza convocadas por las organizaciones sindicales docentes comprometidas con la base social que representan, echando mano a dineros del presupuesto educativo para sobornar a docentes para que no adhieran a medidas de fuerza, con vales de combustible”, asevera el frente gremial. Luego amplía: “De ese mismo presupuesto educativo malversado evidentemente, al decir de la propia funcionaria, del que incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos, tienen el tupé de aseverar a la par de tan repulsivos dichos, que no hay para recomponer salarios expoliados por sus nefastas políticas; que no hay para sostener escuelas; que no hay para atender la infraestructura adecuada; que no hay para garantizar ni el plato de comida ni la copa de leche de los chicos... que no hay para nada…, pero que sí sobra evidentemente, para seguir disponiendo discrecionalmente para otros fines, como para seguir engrosando por ejemplo, los ‘proyectos especiales’ con bolsas de horas cátedras desparramadas a gusto y paladar para amigos, y afines partidarios”.

Así también apunta que “en una actitud propia de los gobiernos totalitarios, la máxima autoridad educativa –Mosqueda-, elabora un ‘memorándum’, para intimidar a directivos y supervisores con el único fin de convertirlos en delatores y responsables de eventuales descuentos por paros a sus propios colegas, actitud más que repudiable y repudiada por conjunto de la docencia desde el Frente Gremial”.

Por lo antes expuesto y apelando a la responsabilidad de la máxima autoridad de la Provincia, el Gobernador Domingo Peppo, el arco gremial docente reclama, ordene la convocatoria como manda la ley a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

Convoca al paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de este mes, con la coordinación de acciones conjuntas en el marco de las jornadas de paro convocadas, con demás gremios de trabajadores de distintos sectores en lucha de la provincia.

Integran el Frente Gremial Docente: ATECh; SITECh Federación; UTrE CTERA, FESICh SITECh Castelli; SADOP; SIDOCh; SITE Almirante Brown; FESICh 1 de Mayo; FESICh SITECh Departamento Bermejo; UGreBi y SETProCh.