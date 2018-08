El Frente Gremial Docente rechaza memorándum

El Frente Gremial Docente expresa rechazo ante el Memorándum Nº 17 del Ministerio de Educación. Advierte que no representa instrumento legal alguno.

Habiendo tomado conocimiento del Memorándum Nº 17 de la ministra Mosqueda, el Frente Gremial Docente alerta a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos en particular que el citado "memo" ministerial no representa instrumento legal alguno. Del mismo modo, advierte el Frente que, “esta nueva actitud detestable por cierto de la funcionaria, tiene como único objetivo intentar dividir a la docencia, entre ésta y el personal directivo que no forma parte de la patronal, siendo éstos últimos empleados jerarquizados, a quienes en modo alguno les compete informar nómina de docentes adheridos a medidas de fuerza, pero a quiénes sí se pretende vilmente desde la cartera educativa hacerlos responsables de eventuales descuentos por días de paro a sus propios colegas”.

El Frente Gremial ratifica la anunciada denuncia “por práctica desleal contra la titular del Ministerio del área, penada por la Ley de Asociaciones Sindicales, a raíz de todas y cada una de las acciones con las que pretende dificultar el libre ejercicio del derecho constitucional de huelga a la docencia chaqueña empobrecida a raíz de la total falta de respuestas a los justos reclamos salariales como al resto de los reclamos del gran pliego de reivindicaciones de público conocimiento”.

Por último, el Frente Gremial Docente remarca que “corresponde a la patronal ir a constatar la presencia o ausencia de los trabajadores en días de huelga, y la patronal comienza desde el director regional para arriba. No son parte de ella ni los directores, ni los rectores, ni los supervisores, subrayando la necesidad de no dejarse amedrentar por parte de quienes deben resolver el conflicto con respuestas satisfactorias y no con aprietes, represalias y reprimendas”.



Integran el Frente Gremial Docente ATECh; SITECh Federación; FESICh SITECh Castelli; SADOP; SIDOCh; SITE Almirante Brown; FESICh 1 de Mayo; FESICh SITECh Departamento Bermejo; UgrBi y SETProCh.