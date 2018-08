APTASCh comienza un nuevo paro en Salud Pública

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) lleva adelante un paro de actividades por 48 horas durante los días jueves 9 y viernes 10 de agosto, en continuación de su reclamo por la cuestión salarial.

Al respecto, se preguntaron: “¿De qué habla el Gobernador cuando habla de salarios? Pasaron ya 7 meses del año y la inflación duplicó la pauta salarial impuesta para todo el año. Entonces, cuando el Gobernador habla de mantener el valor del salario, ¿a qué se refiere?”, a lo que acotaron: “Queremos que dejen de engañarnos”.

"Queremos negociaciones y aumento salarial ya. La situación de los trabajadores no da más y la provincia aún no puede explicarnos como no puede dar incrementos, cuando los recursos por coparticipación crecen mes a mes”, plantearon desde APTASCh.

Finalizaron diciendo que “es necesario que el Gobierno hable con la verdad y se siente a dialogar”.