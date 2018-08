El Frente Gremial Docente lleva el reclamo salarial al Ministerio de Educación

Este martes, en la segunda y última jornada de la medida de fuerza de esta semana, el Frente Gremial se manifestó frente al Ministerio de Educación de la Provincia, donde requirió ser recibido por la titular de la cartera educativa. Aseguran desde el frente, que les dijeron que la ministra Mosqueda no se encontraba en el lugar.

Los gremios del sector educativo ratificaron la larga lista de reclamos, con el eje central que en lo salarial. En tal sentido, mencionó que “en 2017, dieron el 7,5 por ciento frente a una inflación de 25 por ciento; año 2018: pauta de 10 por ciento, frente a una inflación que se proyecta para estar muy por encima del 30 por ciento, lo que significa la reducción significativa de los magros haberes docentes con la pérdida estrepitosa del poder adquisitivo”.

“Sin ninguna respuesta para el reclamo salarial, el Gobierno agrava la situación de conflicto en el sector educativo con la falta de garantización de los comedores escolares y refrigerio; como con la falta de respuestas a todos y cada uno del resto de los reclamos de la larga lista de éstos en el pliego de reivindicaciones docentes, sostenimiento de las escuelas –ausente desde décadas-; falta de infraestructura adecuada para cada Institución educativa, entre tantos otros…”, expone la alianza sindical de trabajadores de la educación.

“Como si poco fuera la situación de abandono y de desresponsabilización permanente del Estado de la educación del pueblo, intentan utilizar la siempre repudiada política de reprimenda y castigo , para quienes no nos resignamos a convivir con la miseria y la pobreza, estableciendo dispositivos de persecución a docentes para que no adhieran a las medidas de fuerza, programando inclusive, la premiación con “combustible” a quienes decidan no parar, y relevándonos de prueba a todos, respecto de su confesión pública de la decisión política de malversar fondos del presupuesto educativo para disponer discrecionalmente de ellos con el fin de 'sobornar” docentes”, sostiene el Frente Gremial Docente.

Por último, anticipa que está coordinando con gremios de los demás sectores de trabajadores de la Provincia, una marcha provincial para la semana próxima, convocando desde ya a los docentes a participar de la misma.