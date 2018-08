SITECh Federación acusa a Mosqueda de "accionar autoritario, antidemocrático y discriminatorio"

Con motivo de realizarse elecciones nacionales, provinciales y regionales de la CTA-A y elecciones de autoridades en la entidad de primer grado SITECH San Fernando el próximo 8 de agosto; SITECh Federación solicitó en el marco del Estatuto del Docente, permiso para que los docentes afiliados puedan ejercer su derecho a votar en horario de trabajo, a lo cual “la ministra no solo negó dicho permiso sino que también no reconoce al sindicato mayoritario de la provincia, desconociendo al mismo tiempo a la central de trabajadores”.

“No resulta extraño, es más resulta coherente la conducta de la ministra Mosqueda ya que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en cuanto a que no reconoce a este sindicato pero sí reconoce como ‘sindicato’ a los sellos amigos del gobierno que no tienen ni siquiera el reconocimiento mínimo e indispensable en los organismos de contralor, otorgándoles licencias gremiales que no son otra cosa que devolución de favores y que le garantizan un puñado de levanta manos para implementar su política de ajuste y corrupción; dictado de diplomaturas que solo se constituyen en un negocio millonario y que al igual que Farias será la responsable directa de la estafa a miles de docentes”, sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“Este ministerio que pregona el respeto a las leyes, negó la posibilidad de facilitar a los docentes afiliados concurrir a elegir autoridades de una central nacional de trabajadores como es la CTA-A y a participar de la elección democrática de las autoridades de una de las entidades más grande de la Federación como es SITECH San Fernando”, dice este sindicato docente. A lo que seguidamente reiteramos que “esto es claramente una actitud antidemocrática, práctica nefasta común de todos los ministros de los distintos gobiernos pero que esta nueva ministra lo ha llevado al extremo violentando principios fundamentales de la vida democrática”.

“La conducta autoritaria, con su último comunicado oficial, se visibilizó al pretender que los directivos informen, cual épocas oscuras de nuestra historia reciente, listas negras de docentes adheridos al paro, como si algún docente estuviera conforme con la pérdida del poder adquisitivo que no es menor a una 40 por ciento y como si el paro se tratara de una actitud caprichosa y no del ejerció pleno de los derechos de cualquier trabajador”, plantea SITECh Federación. Asimismo, afirma que “esta ministra que se arroga la defensa de los derecho del niño no tuvo el mínimo escrúpulo cuando cerró de un plumazo los comedores escolares dejando a miles de niño sin al menos una copa de leche, cuando es sabido que ese era prácticamente el único alimento diario que recibían”. Luego advierte a “la ministra que no son los sindicatos los que impiden la libertad de trabajo ya que este está garantizado y no se ha visto un solo dirigente en las puertas de las escuelas que impida el derecho a ingresar a trabajar y por el contrario, es el propio Ministerio, sus funcionarios y algunos supervisores y directores quienes a través de distintos mecanismos de persecución y ajuste han profundizado la extorsión a los trabajadores de la educación como por ejemplo amenazas a los suplentes de perder su trabajo, a los directores que no les permiten ejercer el derecho a huelga, los regionales que se constituyen días de paro en las escuelas para atemorizar a los docentes, etcétera”.

Por lo antes expuesto, SITECh Federación invita a la docencia a participar de la actividad convocada por el frente gremial que se realizará mañana martes 7 de agosto a las 9.30 horas, frente al Ministerio de Educación “para repudiar los dichos de la ministra y hacer visible nuestros reclamos y demostrar a la ministra que si los docentes nos movilizamos lo hacemos en un marco de ajuste, corrupción y autoritarismo”