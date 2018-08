Serias deficiencias plantean vecinos de la Isla de Villa Río Negro

Invitados por un grupo de vecinos del lugar, María Teresa Celada, concejal de Resistencia (UCR) y el diputado provincial Alejandro Aradas (UCR), acompañados por el presidente de la Comisión Vecinal, Eladio Ayala, estuvieron en la Isla de Villa Río Negro, donde observaron la situación que atraviesa ese sector, y aseguraron que “hay una falta absoluta de interés del Municipio en darle respuestas. Los vecinos no merecen vivir así”.

En el encuentro, los vecinos plantearon diferentes situaciones que atraviesa el barrio, que tienen que ver con la falta de trabajo de mantenimiento municipal, calles sin reparación, acumulación de agua y basura, falta de alumbrado, entre otros.

Al respecto, Celada afirmó que “ellos no merecen estar así de abandonados por parte de las autoridades municipales, no solo porque el Municipio no realiza ningún trabajo para mejorarle la calidad de vida, sino que peor aún, según nos contaron, han sido muchas las veces que les prometieron soluciones, pero nunca llegaron”. “Están cansados de las mentiras de funcionarios municipales, que prometen y nada cumplen”, apuntó.

A su vez, Aradas manifestó que “este tipo de situaciones que allí viven los expone a todos, y en especial a los más chicos, a grandes riesgos sanitarios. Viven en un ambiente para nada sano, y ellos quieren y merecen vivir mejor, y tiene toda la predisposición de ayudar a que así sea, pero no consiguen que el Municipio atienda sus reclamos”.

Ante ello, Celada se comprometió a “hacer todo lo que esté en mi alcance, como pedir audiencia con el intendente para gestionar las cosas que hacen falta hacer, y presentar proyectos de resoluciones pidiendo por los trabajos que necesita el barrio”.

“Tenemos que trabajar juntos, legisladores y vecinos, para buscar las soluciones que ellos necesitan en sus barrios, y ahí radica nuestro compromiso”, finalizaron.