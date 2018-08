Con actividades culturales, recuerdan la desaparición de Santiago Maldonado

El primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado fue recordado por organizaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos con un encuentro cultural en las inmediaciones de la Casa por la Memoria durante la tarde noche de este miércoles 1.

En ese sentido, desde la agrupación HIJOS Chaco señalaron: “Nos convoca el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Forzada por un Estado que reprime derechos, reprime sueños, aniquila esperanzas. Un Estado que no soporta al que piensa diferente, que decreta, pasando por arriba del Congreso, que los milicos vuelvan a las calles. Que ajusta sueldos, sube precios, quita medicamentos, mata de hambre al pueblo; ¿y si el pueblo se manifiesta? Reprime”.

Las actividades comenzaron desde las 15, con el montaje de radio abierta y puestos de feria y prosiguió con música y espectáculos de danza realizados por la cantautora Rocío Gantes y el grupo de Ballet “Somos Nosotros”. Luego hubo lectura de textos alusivos a cargo de estudiantes de Humanidades y teatro de la mano del Grupo Fulanos”. Por la tarde, la jornada continuó con la “Colectiva de artistas chaqueñas: samba de pañuelos verdes y pareja”, “Les suelta notas” y la danza de Nadia Musaubach. La jornada culminó con la participación de Candomberas, Herederos del Mate, Karen Fuentes y el Murgatorio.

A la par de los números artísticos se fue desarrollando una lista de oradores abierta, por la que pasaron Juan García, del Partido Obrero, el concejal Rodrigo Ocampo, de La Cámpora, el ex detenido político Carlos Aranda,

Paola Quintana, de HIJOS Chaco cerró la serie de intervenciones con la lectura del documento, en la que señaló; “Convocamos a todas las agrupaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales a unirnos y organizarnos para neutralizar y derrotar este gobierno que hambrea y asesina al pueblo y por el cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos. Decimos: Nunca más represión. Nunca más muertes. No a las bases militares extranjeras. Juicio y castigo a los responsables de las muertes de Santiago, Rafael y todos los casos de gatillo fácil. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.