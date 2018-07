Mosqueda asegura que no hay plata para una mejora salarial para los docentes

La ministra de Educación, Marcela Mosqueda llama a la reflexión a los docentes, ante la los paros docentes en el reinicio escolar.Reconoce que no hay fondos para una mejora salarial para los trabajadores de la educación.

La ministra de Educación, Marcela Mosqueda, este lunes fue consultada por los medios ante el reinicio del ciclo escolar luego del receso invernal sobre el paro decretado por los sindicatos docentes, y fue contundente al expresar que: “La provincia del Chaco no escapa a la crisis que está azotando a la Nación. Todas las provincias están igual. No vamos a comprometer los sueldos de todos los empleados públicos de la provincia de Chaco, por un aumento de sueldo que no estamos en condiciones de dar”, manifestó.

Por otra parte, ante las medidas de fuerza puestas en marcha por la mayoría de los sindicatos, dijo: ”Yo llamo a la reflexión a los docentes, porque no estamos viviendo en las mismas condiciones de hace 2 o 3 años. Sólo basta recorrer y mirar la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, los negocios que se cierran, mientras que aquí en la provincia del Chaco, el Gobierno está conteniendo a los trabajadores. Por eso, me parece incoherente plantear 3 días de paro porque lo único que logran con ello es cortar la escolaridad de los estudiantes”.

Al respecto, aseguró: “Estamos trabajando con el ministro de Hacienda (Cristian Ocampo) y por ahora no tenemos una propuesta de aumento salarial para los docentes; esa es la pura verdad. Lamentablemente, no tenemos fondos”, comentó Mosqueda.

Adelanto del 3 por ciento

Asimismo, la ministra Mosqueda recordó que se adelantó a julio la cuota prevista para agosto, con el aumento del 3 por ciento. A esto, acotó que "vamos a hablar para ver de qué otra forma podemos ayudar, peo no económicamente. El Gobierno de la provincia del Chaco no va a poner en juego los sueldos de toda la provincia por un aumento que, por ahora, no se puede dar”.