Aborto: Invitan a un nuevo debate en la Legislatura chaqueña

La diputada provincial Claudia Panzardi invitó a las jornadas debate sobre la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), éste jueves 2 y viernes 3 de agosto, a partir de las 17 horas, en el recinto de sesiones del Poder Legislativo del Chaco (Brown 520, Resistencia). “Esta jornadas de debates se movilizaron a partir de pedidos y solicitudes de distintas comunas, de distintos municipios, concejales, distintos sectores de iglesia cristiana, católicas y evangélica donde vieron la necesidad de un segundo debate”, anunció la legisladora. Poco después, manifestó “que se llevó adelante uno, hace un tiempo atrás, y por allí necesitaban también poder expresarse, ya que en el primero por distintas cuestiones o motivos no pudieron hacerlo”, sostuvo.

Inscripciones

A partir de hoy, lunes 30 de julio, los interesados deberán inscribirse por e-mail a [email protected], o personalmente en Brown 535, de 8 a 12 y de 16 a 20, realizando expresa mención si desean hacer uso de la palabra y/o entregar material documental.

Panzardi precisó sobre la Resolución 1.683 que se aprobó “en forma conjunta por más de 20 legisladores de la Cámara de Diputados del Chaco” y destacó el acompañamiento de los jefes de los distintos bloques políticos, y aprobada por unanimidad.

Comentó la legisladora que la resolución prevé estas jornadas de debates para los próximos 2 y 3 de agosto, desde las 17 horas “para lo cual también hay que inscribirse” y “quiero destacar y agradecer el trabajo del personal legislativo, el trabajo que está haciendo el área de Prensa y de Ceremonial y Protocolo, la predisposición de la presidenta Elida Cuesta para poner al alcance todos aquellos que desean participar”.

“Esperamos la participación de todos y cada uno de los que estén interesados, sobre todo de los que aún no han podido participar y tendrán el espacio necesario para poder hacerlo” reiteró. Además anunció que “está resolución prevé que puedan presenciar y en el caso de no poder le haremos llegar a los legisladores nacionales, y fundamentalmente, a los senadores nacionales ya que esta jornada debate se dan en el marco de lo que va a hacer la aprobación o no de esta ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados nacionales y que se estará votando el 8 de agosto en el Senado”, observó.

Finalmente, remarcó “esperamos poder hacer llegar estás conclusiones antes a los senadores chaqueños para que sepan y puedan contar con la información de muchos chaqueños, intendentes, dirigentes y gente que tiene responsabilidad en distintos organismos del Estado y organizaciones sociales y religiosas. El debate va a ser abierto, van a tener la posibilidad de participar y esperamos que lo hagan”, definió la diputada Panzardi.