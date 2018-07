La Unión Judicial retoma medidas de fuerza y quite de colaboración

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco reafirma la convocatoria a medidas de fuerza y quite de colaboración en la justicia provincial. Las dos primeras semanas serán de lunes a jueves, con retiro de los lugares de trabajo a las 12.30 hasta las 0 horas del día siguiente, y los viernes, salida a las 11.30 hasta el final del día.

Tal como definió la última asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco antes del receso judicial, vuelven las medidas de fuerza y quita de colaboración en la justicia provincial, con paro general de actividades los días lunes 30 y martes 31 de julio de 2.018, y miércoles 01 y jueves 02 de agosto, con retiro a partir de las 12.30 horas y hasta las 0 horas para toda la provincia, y paro general de actividades con retiro desde las 11.30 horas y hasta las 0 horas para toda la provincia, el viernes 3 de agosto de este año, como así también paro general de actividades los días lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de agosto de 2.018, con retiro a partir de las 12.30 horas y hasta las 0 horas para toda la provincia, y paro general de actividades con retiro desde las 11.30 horas y hasta las 0 horas para toda la provincia, el viernes 10 de agosto de 2.018, facultando a Comisión Directiva a adherir a medidas de fuerza que puedan convocar otros gremios hermanos.

Las medidas de fuerza se vienen realizando en atención y reclamando que “los Decretos 492/18 y 556/18, son discriminatorios y no subsanan la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y del presente año, violentan las porcentualidades legales, y no respetan el acuerdo alcanzado por la Mesa Salarial de nuestro Poder Judicial en el año 2.017, plasmado en el proyecto de Ley 3.655/17, y violentan asimismo las Constituciones Nacional y Provincial, pudiendo generar nuevas mega demandas las que tendrán que saldarse con el dinero de todo el pueblo chaqueño por decisiones irresponsables de funcionarios y jueces, quienes valiéndose de malicia, astucia, argucia y engaño, pretenden otorgar aumentos encubiertos solamente para una casta, a sabiendas de que está mal y que va en contra de todas las decenas de sentencias por las que ya se expidieron los tribunales ad-hoc y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, justo en el momento en que fiscales y jueces provinciales tienen a su cargo causas en contra de funcionarios del Gobierno, confrontados con investigaciones federales”, advierte la Unión Judicial.

El interior provincial sumó a los reclamos mediante representantes de Villa Ángela y Sáenz Peña, la difícil situación que tienen que soportar los trabajadores cuando ellos mismos o uno de sus familiares se enferman. “Utilizando nuestra obra social del INSSSEP, tienen que pagar un plus médico mínimo de 500 pesos en efectivo, lo que está expresamente prohibido, siendo que el profesional que realizó su juramento hipocrático, receta además la colocación de inyectables lo que genera el cobro de otro plus y pide diversos estudios, para los que deben abonar también el ilegal plus a especialistas médicos, hechos que se repiten sin ningún tipo de control por parte de autoridades del organismo ni tampoco del Estado provincial y socavan el ya deteriorado salario del trabajador judicial”, plantearon.