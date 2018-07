20 nuevos prestadores se incorporan al InSSSeP

Un total de 20 nuevos prestadores médicos, provenientes de Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Las Breñas, General Pinedo, General San Martín y Resistencia, se incorporaron a la obra social. Fueron recibidos por el gerente de la obra social del InSSSeP, Néstor Rolhailser, y por la directora de Asesoría Médica del organismo, la doctora Carolina Vadillo. A su vez se recordó el convenio que prohíbe el cobro de plus médico.

Rolhaiser y Vadillo les dieron la bienvenida, en una de las salas de reuniones de la Gerencia de la obra social a los distintos profesionales de la salud, que comenzarán a trabajar con el InSSSeP, y les explicaron los deberes y derechos que tendrán en función de la incorporación a la obra social más importante de los chaqueños.

“Este es un acercamiento que hacemos de la institución, para que ustedes conozcan los pormenores y sepan como funciona cada parte de la obra social y sus directivos”, destacó Rohailser a los prestadores.

En esta ocasión, la mayoría son médicos de distintas especialidades, y una farmacéutica. “Como hacemos habitualmente cada mes, la idea es conocerlos, charlar cara a cara, saber de sus inquietudes y el motivo por el cual eligen ingresar al InSSSeP”, indicó el gerente de la obra social.

“Nosotros estamos aquí para resolver sus inquietudes, poder ayudarlos y que no tengan inconvenientes en el futuro con las órdenes de práctica. Tenemos auditores con los cuales la idea es trabajar en conjunto, para que los beneficiados sean los más de 250 mil afiliados que tenemos en la provincia”, expresó Vadillo.

A la vez que Rohaliser recordó que “tenemos prestadores tanto en la provincia, como fuera de ella, esto nos permite que cada chaqueño se puede atender en cualquier parte del país”.

En la oportunidad, además se recordó el convenio suscripto con distintas asociaciones, federaciones o colegios, a través del cual se prohíbe el cobro de plus médico.

“El plus es un flagelo que ya lleva más de 20 años, y es lo que se pretende erradicar. El no cobro de plus es una condición para poder pertenecer a la obra social. Y así como hoy le damos la bienvenida, tenemos todas las facultades como para excluirlos del padrón si no se cumplen estas condiciones”, manifestaron los directivos.