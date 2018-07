Aborto: Radicales repudian escraches y actitudes violentas

A través de un documento, se expresan varias organizaciones, dirigentes, legisladores y concejales radicales. Entre ellos, están referentes de la Red de Mujeres Radicales Chaco, Julia Scarpino (DNI 5.875.261), María Teresa Celada (DNI 17.369.250), Tamara Silvestri (DNI 34.567.881) y Alicia Mastandrea (DNI 5.968.263); la concejal de Pampa del Infierno, Glenda Seifert (DNI 25.893.821); la vicepresidenta de la JR Capital, Maira Faranda (DNI 33.214.187); el coordinador de UCR Diversidad Chaco, Christian Ariel Gorosito (DNI 38.047.826); la tesorera del Comité UCR Barranqueras, Natalia Ojeda (DNI 26.521.971); las miembros de la IUSY Franja Morada y vocal titular JR Chaco, Dolores Malvina Villoria Sbardella (DNI 37.469.738); el secretario general de Franja Morada región NEA, Diego Alfredo Ortiz (DNI 36.674.531); miembros de la Mesa de la JR Capital, Bianca Abril Llane (DNI 41.516.584) y Silvana Antonella Trabalón (DNI 34.794.287); la referente de la Multisectorial de la Mujer del Chaco, Elba Rojas (DNI 24.259.199); las ex diputadas provinciales Marisa Antonia Lizárraga (DNI 11.767.156) y Mariana Fernanda Salom (DNI 17.712.553).

Además firmaron la adhesión a esta nota Hugo Maldonado (DNI 17.016.637); Javier Dumrauf (DNI 28.907.567); Ana Amanda Carrera (DNI 21.546.456); Georgina Cecilia Valdez (DNI 28.625.371); Natalia Belén Araujo (DNI 40.030.815); César Marcelo Fabián Molinas Zamudio (DNI 28.810.901); Santiago Agnello (DNI 40.912.963); Pablo Facundo Rodríguez (DNI 31.325.132); Francisco Báez Torres (DNI 41.775.821); Fabiana Chávez (DNI 18.373.443); Estela Fátima Sbardella (DNI 16.247.021); Octavio Adalberto Villoria (DNI 10.926.997); Facundo Miguel García (DNI 38.971.708); Matías Suárez (DNI 41.016.905); Luna Anahí Dojas (DNI 41.380.807); Paloma Alba Perelli (DNI 42.171.425); Octavio Fermín Villoria Sbardella (DNI 36.210.927); Naira Milagros Colman (DNI 41.812.995); Paola Tatiana Martínez (DNI 33.614.946); Victoria Oriana Fimiani (DNI 41.943.592); Ivanna Paula Fimiani (DNI 38.048.150); Agustina Lizondo (DNI 41.760.597); María Fulvia Saquear (DNI 27.552.966), y Lisandro Illia (DNI 31.569.277).



En el texto del documento, señalan: “El debate en torno al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es sin duda una novedad histórica para nuestro país, y conlleva la enorme responsabilidad de lograrlo a través de una amplitud de pensamientos, de diálogos democráticos y sobre todo, de tolerancia hacia aquellos que no tienen los mismos pensamientos que uno”.

“Por ello, el repudio a la intolerancia, a los escraches públicos y a los actos violentos por parte de sectores que no aceptan la pluralidad de ideas, debe ser estrictamente repudiado, ya que esas conductos no permiten tener un dialogo maduro ni permitirán, jamás, lograr llegar a consensos básicos en torno a una problemática tan particular como la que se está debatiendo”, sostienen.

“El disenso es un elemento muy necesario para un debate, siempre y cuando ello pueda caminar por el sendero del dialogo democrático para poder llegar a acuerdos mínimos, y por ello, los respetamos profundamente”, consideran. En esa línea, afirman que “jamás censuraríamos ni mucho menos, escracharíamos, a quienes piensan diferente, ya que la construcción de una Argentina con cada vez más derechos, más equitativa y más inclusiva nos requiere a todos juntos, aun en aquellas cosas donde no pensamos igual”.

“¿Qué podemos esperar lograr como país, si quienes son electos por el voto popular son públicamente escrachados a raíz de su postura respecto a esta situación actual?”, se preguntan. A lo que inmediatamente, responden: “De nada sirve, y nada construye”.

“No hay democracia posible sin la unidad en el disenso, sin el debate maduro y respetuoso, sin la empatía que se debe lograr en casos tan complejos como los que se están tratando actualmente”, aseveran.

“Demostremos que somos mejores, que estamos cambiando como sociedad. Demos la lucha que cada uno quiera dar, siempre en el marco del respeto a la diversidad de ideas. Demostremos que la Argentina puede avanzar”, instan.