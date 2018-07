La Fechaco recibe a Carrió y Terada

La Federación Económica del Chaco mantuvo este miércoles por la noche una reunión con las diputadas nacionales de Cambiemos, Elisa “Lilita” Carrió y Alicia Terada, en la sede empresarial, ubicada en Juan D. Perón 111, 2° piso, en Resistencia.

Del encuentro participaron el presidente de la FEChaco, Sergio López; el vicepresidente de la entidad, Omar Aguirre; la presidente de FEChaco Joven, María Jesús Rambaudi; el joven empresario Joaquin Kaefer; y más de 30 dirigentes de cámaras y colegios profesionales asociados a la Federación.



La líder de la Coalición Cívica se puso a disposición del empresariado chaqueño para interceder ante los diferentes sectores del Gobierno a fin de solucionar problemas o necesidades de las pymes productivas de la provincia.

En la primera parte de su discurso, Carrió se enfocó en el modelo económico actual, el cual reconoció que se encuentra en crisis. “La situación es mala porque se cortó el proceso de crecimiento económico que veníamos teniendo, pero también es una crisis buena porque marcó la orfandad de un modelo productivo nacional de desarrollo”, subrayó.



“Tenes una sequía que te lleva la mitad de la producción y te lleva la Argentina. Primera conclusión: dependemos solamente de la producción primaria ¿Un país puede vivir solo de su producción primaria? No, no puede depender del cielo. Segundo: el modelo de sustitución de importación de las industrias. Las grandes que exportaban ya son internacionales, es mentira que Techint es nacional, tiene alguna planta acá para tener atadas a las pymes metalúrgicas”, afirmó la legisladora.



En esta línea, comentó que mantuvo una reunión con Mauricio Macri: “Con esta crisis yo fui a hablar con el presidente, que hablo siempre cuando quiero yo, porque acá se hace lo que yo quiero porque soy caprichosa. Fui porque había que sostener. En las crisis hay que estar de cara a la gente, no hay que esconderse y yo vine a poner la cara por el Gobierno y por el presidente de la República, que me parece que es lo que hay que hacer”.



“El presidente me dijo ‘sí’, cuando le dije que tenemos que hacer un modelo exportador con pequeños nichos exportadores, no grandes, nosotros no queremos hacer grandes exportaciones, si no tener muchos nichos exportadores, no atarnos más al Mercosur sino ir buscando los nichos, capacitación e innovación y una pymes que exporte con una aduana paralela legal, es decir que no pague coimas, y que tenga una salida portuaria legal y controlada y que tenga una calificación”, indicó.

“Macri estuvo de acuerdo que por regiones se empezaran a hacer alianzas sobre propuestas concretas y esto es lo que vengo a ofrecerles”, remarcó la diputada nacional a los comerciantes y al mismo tiempo, aseguró que desde Nación se busca una relación permanente entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios.

Planteos del sector empresarial

El titular de la FEChaco, Sergio López manifestó su visión respecto a las distintas demandas que presentan los comerciantes de la provincia.

En primer lugar, apuntó a la necesidad de bajar la presión tributaria. “Veo las buenas intenciones del Gobierno nacional que comprende la situación del sector pero necesitamos bajar la presión tributaria. Algo se ha hecho con la Ley Pyme. Debe haber un orden tributario porque Macri baja las retenciones, pero la provincia nos aumenta un 80 por ciento de ingresos brutos y la Municipalidad nos cobra un peaje para entrar”, se quejó.

También, señaló que “las provincias que estamos cerca de la frontera, el contrabando nos pega muy fuerte”. López ejemplificó casos de algunas empresas que realizan importaciones por la Aduana de Buenos Aires al expresar: “Tienen que pagar un 70 por ciento más de lo que sale, mientras el que pasa mercadería por Paraguay paga un 10 por ciento”.

El dirigente reclamó por la falta de control de Gendarmería Nacional en rutas. Sin embargo, Carrió consideró que una alternativa a esta problemática sería una inspección nacional en los comercios, que no dependa de las aduanas fronterizas.



Por su parte, desde la Cámara de Quitilipi se refirieron al empleo en negro que padecen comercios de la localidad. “Algunos locales comerciales tienen un 75 por ciento de empleados en negro mientras que un sector reducido nos esforzamos por mantener los empleados en blanco”, precisaron.



Además, sostuvieron que “de 10 camiones, 6 no pagan el impuesto en transportes y tiene el personal en negro”.

Desde la Asociación de Transportistas remarcaron el conflicto que tienen con los acopiadores por el precio de la tarifa de referencia impuesto por AFIP, al considerar que es una medida del organismo tributario que no los beneficia.