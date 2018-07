APTASCh respalda reclamo de residentes médicos

Desde APTASCh manifestaron su apoyo a los profesionales residentes que llevan adelante una medida de fuerza por la falta de pago en las becas correspondientes a junio.

Según detallaron desde la organización gremial, los profesionales residentes están en sus lugares de trabajo pero con guardias mínimas, y esta medida de fuerza tiene que ver con “la falta de pago y la falta de renovación de contratos, que trae incertidumbre laboral ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno provincial”.

Además, desde APTASCh expresaron también que son “médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos y bioquímicos, entre otras. No son sólo residencias médicas. Son un total de 181 residentes en la provincia que no tienen respuestas algunas y no se le paga lo que se debe”.

“Por ello, nuestro apoyo y vamos a luchar con ellos en el pedido de respuestas”, finalizaron.