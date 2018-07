Mujeres al Frente da fuerte respaldo a las Dos Vidas

Desde la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano se manifiestan, a través de una carta pública, en respaldo a la posición en favor de salvar las dos vidas, en el marco del debate acerca de la legalización del aborto.

En un texto suscripto por la referente de la agrupación femenina de Socialistas Unidos Emerenciano, Marcela Acuña, expresa:

“El divorcio entre el pasado y presente es cómo divorciar el alma del cuerpo, o bien la conciencia de los actos que hacemos, para ser más exacta, de la razón y el corazón. Digo esto porque es necesario que analicemos los hechos y sus consecuencias, como nuestros dichos cotidianos para lograr entender nuestra realidad”.

“Cuando Emerenciano Sena, junto a otras personas, entre las cuales estaba mi persona, viajamos a Roma a ver al Papa Francisco , el año pasado ( mayo 2.017), muchas voces se alzaron en contra, especialmente aquellas que planteaban que ¿para qué un dirigente ‘como Emerenciano Sena’, viajaría a Roma?”, recuerda la dirigente social. Así es que expone que en aquella ocasión, “ridiculizaron y mediatizaron nuestra partida, con diferentes opiniones, muchas de ellas digitadas desde la oposición política provincial, y el gobierno nacional de Cambiemos, dejando como un manto de duda sobre el viaje, y denostando, la figura de Emerenciano. Este ninguneo mediático, incluyo a parte de la Iglesia Católica, que gentilmente acompañó a Emerenciano y a la misma figura del Papa Francisco. Propios y ajenos se ofuscaron”.

“Posteriormente muchas personalidades y figuras políticas también viajaron a verlo al Papa Francisco, entre ellas sindicalistas, y políticos conocidos como ejemplo, el mismo Niz, secretario general de la UPCP, y la diputada Aída Ayala, entre otros tantos”, menciona la referente de Mujeres al Frente. Al respecto, indica que “de ellos no se dijo nada, es más, se festejaba el viaje como una especie de ‘triunfo´ o ‘logro’, que en particular nunca logro llegar a entender en su totalidad, ya que el viaje a Roma, al menos en nuestro caso, donde acompañé a Emerenciano, se dio en un contexto de fe, militancia, y la convicción a fin de ir, para mejorar desde la misma fe, lo que hacemos todos los días a favor de los desposeídos del sistema capitalista”. En esa línea, reafirma posición: “Nuestra defensa a favor de la vida, y en contra de cualquier tipo de muerte, incluida desde el seno materno. Militancia que no es de ahora, sino que tanto Emererenciano, como quien escribe, la llevamos adelante desde hace años, en particular Emerenciano, que desde su nacimiento en una familia numerosa, junto a su madre, enfrentaron adversidades propia de familias pobres, como muchas familias chaqueñas, y de nuestra patria”.

“Lo que no termino de entender es los demás, que viajaron a Roma, la hipocresía a su máximo nivel, apoyando abiertamente el aborto”, señala Acuña. A lo que seguidamente se pregunta: “¿ para qué fueron? Quedó demostrado con el tiempo, que el viaje de Emerenciano Sena, cuestionado hoy por sectores de la izquierda dogmática y seudo ’progresistas’, por sus posiciones a favor de las dos vidas, tuvo una razón de ser, pero ¿y los demás ? los mismos que criticaban el viaje, y que planteaban interrogantes en función del mismo, los mismos que nos borraron el mural de la autovía cada 24 de marzo que lo pintábamos, ( dos años consecutivos), los mismos que nos tildaron siempre de ignorantes, violentos y vagos, los mismos que siempre opinan en contra de los pobres, o nos desacreditan con sus dichos o hechos no reconociendo los logros y avances de nuestra organización política, los mismos que nos quieren ver presos, esos mismos, que también en otras oportunidades viajaron a Roma y se sacaron fotos con el Papa Francisco ¿Por qué viajaron y ahora apoyan una ley que mata pobres desde el seno materno?”, deja abierto el interrogante.

“El rescate de estos hechos de manera pública por medio de esta carta es una revelación, aporta a recordar y pensar, no siempre, lo que criticamos es tal, la experiencia histórica nos va demostrando, quién es quién y a qué respondemos”, aclara el sentido que le dan a este mensaje.

“Eduardo Galeano en un programa de la televisión argentina recordaba al médico Oriol Vall que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, afirmando que ‘el primer gesto humano es el abrazo, que al salir al mundo los bebés manotean como buscando a alguien’; pero ese ‘aleteo’ en el inicio del viaje de la vida, es para millones de niños un aleteo sin respuesta complementaria que selle con el abrazo el recibimiento de los nutrientes de amor que les permitan ser plenamente niños”, indica.

“Cómo no defender la vida, desde la concepción, para que ese aleteo sea constante, y podamos dar respuesta a muchos niños por nacer”, deja a manera de inquietud, para poco después preguntarse: “¿qué dogma nos dice que es prioridad ‘nuestro cuerpo’,’mi cuerpo’,’mío’, desapareciendo el nosotros/as como parte de la construcción colectiva?, ¿dónde nos enseñaron que el genocidio social comienza desde que nace y no antes en los vientres de millones de mujeres pobres?”. A lo que luego afirma: “Se quiere prohibir la pobreza, como un delito, y se cosifica a los niños por nacer, en vientre dignos, por los que debemos luchar ,antes y después de sus nacimientos. A los nacidos, en familias pobres, la misma sociedad, los castiga y mata, no los escucha, ni los comprende. Es mejor que no nazcan porque sus ‘futuras’ ‘madres’ no pueden criarlos, tildándolos de ‘embarazos no deseados’, y sembrando como un logro ‘político’ eslogans de la cultura del aborto, en todos los sentidos”.

“A semanas de que se haga ley, un genocidio social, desde el vientre materno, era necesario hacer este repaso, de hechos e ideas, sin entrar en polémicas, de aborto sí o no, decididamente no puedo discutir, si decido yo, o vos, matar a una persona, no quiero un país, donde el individualismo, sea la bandera. Nosotros, desde abajo decimos no a la muerte, legal o ilegal, es muerte, decidir por aquellos que no tienen voz y están gestados. Decimos no al aborto”, reafirma postura en respaldo por las dos vidas. En ese sentido, Acuña toma de ejemplo: “Como el Papa Francisco, elegimos llevar no la cruz de oro de todos los papas, sino la del pastor con sus ovejas, la misma que uso un cura iraquí, cuando lo decapitaron al negarse a renunciar al cristianismo. El verdadero cristianismo, practicado por Francisco, siempre será castigado con persecución, y estigmatizaciones y el viaje de Emerenciano a Roma lo demostró, las mismas voces que lo crucificaron, fueron las que se alzaron para votar el aborto legal en el Congreso de la Nación”.

“La muerte ocurre para que el nacimiento sea posible. Y los nacimientos confirman que la muerte nunca nos mata del todo, no permitamos con la legalización de la muerte, del aborto, que nos maten del todo. Sí a las dos vidas. No al aborto”, sostiene posición la referente de Mujeres al Frente.