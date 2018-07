Juicio Político a Echezarreta: Declaran tres testigos en la Comisión Investigadora

La comisión Investigadora de Juicio Político, que trata el pedido de Juicio Político del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta recibió esta mañana la declaración de tres testigos, propuestos por el ministro para su defensa. Los mismos trabajan en el Ministerio de Infraestructura y se aguarda, para esta tarde a la hora 19, la declaración del propio ministro Echezarreta, para emitir definición sobre si prospera o no el Juicio Político contra el funcionario provincial.

La comisión la presidió el diputado provincial Ricardo Sánchez junto con sus pares integrantes Hugo Sager, Pablo Curin, Liliana Spoljaric y Juan José Bergia. En la Sala 1 de Comisiones “Alfredo Palacios” la Comisión tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones por separado de Edith Romero, directora de Licitaciones; el secretario general del Ministerio Leandro Brugnoli y de la arquitecta Lorena Sánchez ésta última, Subsecretaria del Ministerio.

Finalizada la reunión el presidente de la misma informó sobre lo acontecido. “En el día de hoy han pasado los tres testigos, que hemos estado de acuerdo en convocar, de una larga lista de testigos que había propuesto el ministro y que como todos son empleados del Ministerio de Infraestructura, elegimos a tres, por la calificación profesional y la responsabilidad que tienen dentro del ministerio” detalló. Se trata de “Edith Romero, la directora de Licitaciones quien prestó su declaración testimonial, como así también lo hizo el secretario general del ministerio, Leandro Brugnoli y finalizó la arquitecta Lorena Sánchez. de la subsecretaria de este Ministerio” consignó Sánchez.

Con respecto a las declaraciones, describió: “los testigos coincidieron, en principio, aquella reunión del día domingo, que tuvo tanta repercusión mediática, era una reunión que tenia que ver con informar al ministro del allanamiento del día viernes, dado que el ministro no estaba en ese momento en la ciudad de Resistencia, presto a partir a un compromiso internacional, que tuvo que suspenderlo por lo que se convocó a una reunión en un día atípico” explicó. Además precisó que “se realizaron preguntas para que respondan sobre la relación contractual que tuvieron estas tres empresas que están siendo investigadas: Vidrios Belgrano S.A., la que no tiene relación comercial, ni contractual con el ministerio, es una empresa, que no es constructora, y no participó de la ejecución de obras”.

En relación con las dos empresas investigadas por la Justicia Federal los testigos coincidieron en que “las otras dos empresas que si tuvieron relación contractual y están sometidas a esta investigación federal son Distrimar y Constructora Paraná SA, sobre las cuales han referenciado los testigos, que si bien la relación contractual con ambas empresas eran contrataciones directas, estas estaban amparadas en el decreto que autoriza un monto de hasta 10 millones de pesos las contrataciones directas; y luego una escala ascendente que de acuerdo al monto se convierte en concurso de precios, licitación privada o publica, por lo que consideraron que no tenían nada de excepcional estas contrataciones”, sostuvo Sánchez.

Luego explicó: “Nosotros tenemos una denuncia del doctor Rolando Nuñez, quien inicia el pedido de juicio político, y la base de esa denuncia, es el requerimiento que hizo la doctora Zunilda Niremperger, en numerosísimas fojas estarían los fundamentos concretos por los cuales se pide determinadas medidas procesales respecto del ministro, por lo que inició el trabajo de esta comisión”, además adelantó que “hoy hemos recibido el informe del Registro Constructor que nos dan un panorama general y en base a este vamos a dictaminar” declaró el legislador.

En tanto que manifestó como presidente de la Comisión que “con estas testimoniales, tenemos un panorama de lo que piensa el personal del ministerio, es decir, no hubo nada excepcional, las contrataciones eran normales”. “Me interesa escuchar al ministro esta tarde de mi parte y mas allá de los oficio que hemos librado, tendríamos el cúmulo probatorio suficiente para dictaminar” adelantó Sánchez, en consecuencia, y para llegar a una definición reiteró “quiero escucharlo al ministro, no quiero adelantarme porque no vengo predispuesto a decir vamos a dictaminar de tal manera, quiero escucharlo y luego si, voy a dar mi opinión al respecto” concluyó el presidente de la comisión, Ricardo Sánchez.