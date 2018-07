José Sánchez denuncia persecución

El subsecretario de Justicia de la Provincia, José Sánchez, entregó esta mañana un escrito en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, en el que denuncia una presunta persecución por parte del fiscal Patricio Sabadini, ya que “se estarían llevando a cabo tareas de seguimiento o intervenciones telefónicas respecto de mi persona sin orden judicial que los autorice”.

El funcionario solicitó a la juez Zunilda Niremperger libre oficios a “las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, a los organismos de Inteligencia, al Departamento de Intercepción y captación de comunicaciones (DICOM), a los distintos fueros dependientes del Poder Judicial, tanto nacional como de la provincia de Chaco, a fin de conocer si existe una investigación judicial en la que resulte mencionado José Alejandro Sánchez, y, si un juez de la Nación ha ordenado su investigación”.



Además, pidió que se libre un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a fin de que se tome conocimiento de la denuncia presentada, así como al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para ponerlo al tanto de la denuncia, recordando que “el fiscal Patricio Nicolás Sabadini se encuentra siendo investigado ante la Procuración General de la Nación en el marco del Expediente Nº 2.473/18, donde se lo ha denunciado por mal desempeño y se le ha requerido un informe”.



“Ojalá todos sean investigados”



Por último, Sánchez advirtió que hay “malintencionados que están haciendo creer a la sociedad que estoy tratando de que no investiguen al gobierno, y que estoy tratando de frenar cualquier tipo de investigación en relación conmigo. En realidad yo no estoy tratando de que no investiguen al gobierno, al que tiene todas las facultades para investigar; incluso si me quieren investigar a mí como funcionario, también”.



“Lo que estoy resguardando es la investigación sobre mi actividad privada, personal como abogado, y la de mis clientes, que no tienen nada que ver en esta pelea, y que además surge después de mi designación. Ojalá todos pudieran ser investigados de acuerdo a las dudas que se tienen sobre su patrimonio y demás, pero en este caso puntual no corresponde”, sostuvo.



La Investigación



Cabe recordar que días atrás, el fiscal federal Patricio Sabadini presentó un escrito ante la jueza Niremperger solicitando acceso a expedientes vinculados a la actividad privada de José Sánchez, quien denunció que las mismas no tenían relación alguna con las actuales causas que investiga ese fuero.



“Evidentemente tengo derecho a sospechar y a temer que se estén llevando a cabo tareas de seguimiento o intervenciones telefónicas respecto de mi persona sin orden judicial que los autorice. Me siento perseguido, hostigado, concretamente amenazado, perturbado en mi libertad como ciudadano”, planteó Sánchez.





“Debe evitarse que se produzca, sin la debida revisión judicial, la razonable restricción a mi libertad en sus diversas formas. Ello en el caso de que se pretendan disponer tareas de inteligencia respecto de mi persona y/o intervenciones respecto de mis abonados telefónicos”, dijo Sánchez.