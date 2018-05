 Betiana Blum y su relación con el público: “Yo elijo las obras que iría a ver”

Para interiorizarnos sobre esta propuesta teatral, Chaco On Line estableció contacto con la protagonista de La Pipa de la Paz, Betiana Blum. Es una comedia que trata sobre una madre que obliga a su hijo a volver de New York para resolver un conflicto familiar.

Betiana Blum regresa a la provincia del Chaco para presentar una obra, junto al actor Gastón Ricaud. En esta ocasión Chaco On Line conversó con la reconocida actriz chaqueña.

Hicimos una recorrida de su trayectoria actoral y sobre el lugar que ocupa el teatro en su vida. Durante la entrevista puso énfasis en la necesidad de presentar a su público algo genuino que permita repensar el vínculo familiar.

Chaco On Line: ¿Cuándo nació tu amor por el teatro?

Betiana Blum_ - Nació hace muchos años en realidad empezó con mi amor por la literatura, hice un libro “ Sentirme bien”, mi idea era empezar a escribir novelas . Yo vine a Buenos Aires a estudiar Letras, y bueno, ya había hecho un poco de teatro en el Chaco, en el colegio, pero yo nunca pensé que iba a ser actriz, pero en la escuela me lo decían.

COL: ¿Cuándo viajaste a Buenos Aires extrañaste el Chaco?

BB: - Claro! Es una adaptación, lo que hay en Buenos Aires es abrumador , en relación de como uno vive en provincia, de como uno vive con los tiempos, que si no estás acostumbrado el primer día terminas agotado, es feroz. Yo estaba protegida, en un lugar de monjas “La Señora de la Consolación” en donde tenía horario de entrada y salida, yo llegaba a las 22.

Yo iba a la casa de actores, donde ellos me enseñaban, y estaba contenida.

Yo me dediqué a la profesión, y ahora me dedico a formar a las personas.

COL: ¿Cuándo llegas al Chaco tenés nostalgia?

BB: - Me entristece, y a la vez es muy hermoso. Yo tengo una prima en Resistencia, la hermana de mi mamá, o sea que me da alegría verla.

Resistencia es una ciudad poética, maravillosa , es bellísima, me encanta la historia del perro Fernando, es más cuando era chica lo conocí, vino y sentó y yo estaba sentada junto a la mesa con mi papá y a otras personas. Yo le dí unas medialunas, fue en una confitería que estaba adentro del hotel Covadonga. Vino un señor y le dijo a mi papá,tu hija acaba de recibir un gran homenaje, porque ese perro no se acerca a cualquier persona, ni tampoco come de la mano de cualquier persona.

¿Te sentís más cómoda trabajar en teatro, que en televisión o radio?

BB: - Todo es interesante, todo sirve, la prueba de fuego es el teatro, ya que el corte, el plano, no hay arreglo y no se hace todos los días.

La televisión es un desafío, la radio es mágica.

La Pipa de la Paz

COL: ¿Cómo fue que llegó a interesarte la obra La Pipa de la Paz

BB: - Yo estaba buscando material para hacer en Córdoba Capital, y fue a través de un productor, quien se acercó y me presentó a una autora maravillosa, la dramaturga Alicia Muñoz, entonces la elegí porque me pareció una obra bellísima.

COL: ¿Te interesan las obras que representan la vida cotidiana de las personas?

BB: - Me gustan las obras que no son superficiales, me gusta mucho cuando se usa el humor, como forma para que la gente disfrute y luego reúna material para reflexionar . La idea es que la gente lo pase bien, que tenga un contenido luego la reflexión.

COL: ¿ En esta obra con qué se va a encontrar tu público?

BB: - Se van a encontrar con mucho humor, se van a reír sin parar, una hora y pico, cuando la gente se ríe tanto es porque se desestreza, al ver la relación de la madre con el hijo.

Mientras el hijo trabaja en las Naciones Unidas por la Paz, la madre se pelea hasta con sus sombras, se siguen peleando aún después del marido muerto.

COL: ¿ Alguien llegó a decirte que se sintió identificado con la obra?

BB: - Totalmente, con esta obra me decían “yo por mi madre iría regresaría si me lo pide”-, también me dijeron que se desestrezaron mucho”.

COL: El personaje de la madre se caracteriza por tener un carácter fuerte y manipulador.

BB: Es terrible lo que hace. El hijo sale de New York desesperado con una misión de Paz y llega a Buenos Aires. No todas tienen la misma habilidad que tiene esta mujer, esta es feroz, no tiene techo, nadie la para, y cuando tiene que decir algo, lo dice.

Para los que se inician en el teatro

COL: ¿ Qué le aconsejás a las personas que incursionan en el teatro?

BB: - Cuando uno decide algo, no sabés cómo te va a ir, si la expectativa es que te va a ir bien, olvidate . El consejo que les doy es: hacé un compromiso, prepárate, estudiá, así tenés más posibilidades de que te vaya bien.

COL: ¿Alguna vez te sentiste identificada con tu personaje?

BB: - Siempre, porque se va a representar a un ser humano, la diferencia es en qué aspectos reflejas el personaje

Creo que el teatro tiene que ser vivo, yo tuve una maestra que cuando no le gustaba el trabajo de un actor decía que no parecen personas, más claro echale agua.

COL : ¿ Sentís responsabilidad social cuando subís a representar algo?

BB: - Obvio, si siento responsabilidad en el material que elijo que yo iría a ver y que la gente se pueda reir, y reflexionar.

COL: ¿En qué ayuda el teatro?

El teatro es necesario en la vida ayuda mucho, a expresar lo que uno siente.

Betiana valoró el rol social que cumple el teatro, y de la importancia de los medios de comunicación.

Por Mónica Carolina Báez Vargas