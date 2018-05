Multitudinaria convocatoria en el "Festival sobrenatural de la familia" 

La convocatoria al Festival sobrenatural de la familia reunió a 40 mil personas en el Estado Chaco For Ever . E evento fue organizado por los pastores Jorge y Alicia Ledesma, como culminación de Invasión del Amor de Dios.

Estadio Chaco For Ever.

Pese al clima amenazante, más de cuarenta mil personas se sumaron el pasado sábado 5 de mayo en horas de la tarde.

Durante el desarrollo del evento , decenas de personas recibieron sanidades y milagros.Miles de los asistentes disfrutaron de las palabras del pastor y organizador del evento, Jorge Ledesma, junto a su esposa Alicia. Culminó con la presentación de Marcela Gándara, cantante internacional reconocida mundialmente en todos los sectores cristianos, no solo en el sector evangélico.

El pastor Ledesma culminó con este mensaje: - “Quiero decirles que se acerquen a Dios, no importa que no seas perfecto, no importa tu religión ni tu situación actual, Dios es perfecto y te quiere bendecir, todavía hay esperanza cuando uno se acerca a Dios".

