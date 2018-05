Aída Ayala en la comisión de Asuntos Constitucionales: "Las denuncias en mi contra son falsas de toda falsedad"

La diputada nacional Aída Ayala asistió a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja del Congreso que comenzó hoy a analizar el pedido de desafuero de ella que realizó la Justicia Federal del Chaco. En la reunión, la legisladora radical rechazó las acusaciones que formularon en su contra el fiscal Patricio Sabadini y la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

“Tomé conocimiento por los medios de un pedido de detención y suspensión de fueros para ser indagada. Aunque no se me notificó, me presenté el 16 de abril y me tomaron indagatoria el 17 de abril. Quería saber de qué se me acusaba. Me leyeron el requerimiento y me enteré que se me acusa de ser jefa de una banda para el lavado de dinero, de haber llamado a una licitación para recolección de residuos y de enriquecimiento ilícito”, comenzó narrando Ayala.

“Quiero decirles para su tranquilidad que todo eso es falso de toda falsedad. No soy rica ni lícita ni ilícitamente, eso se demuestra con la declaración jurada que traje para que la vean. No soy jefa de una banda de empresarios que están hace mucho prestando servicios al Estado y prueba ello es que hoy trabajan bajo la misma figura contractual para el actual intendente Capitanich y también con el gobierno provincial. Además, es falso de toda falsedad que hubo un llamado de licitación para una concesión de servicios porque eso está prohibido por la Constitución del Chaco. Fue una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contenedores y una camioneta que se hizo en 2.014 bajo las normas vigentes y no debía pasar por el Concejo. Esa contratación es el motivo de sospechas infundadas por parte del fiscal. Me puse a disposición de la Justicia, aporté testimonios porque tuve funcionarios probos y responsables que manejaron el tema. Ningún papel se firmaba sin las firmas de abajo hacia arriba”, expuso la ex intendenta de Resistencia.

“Todo lo que se hizo en mi gestión como intendenta de Resistencia fue correcto. Cada uno de los años de mi gestión fue aprobado por el Tribunal de Cuentas sin observaciones. Mi anhelo es que la jueza investigue, que se analicen todas las pruebas”, acotó.

A todo esto, Ayala amplió: “Se me acusa de ser jefa de una banda que se ha enriquecido con el dinero producido por sobreprecios en el alquiler de equipos y que ese dinero habría sido utilizado en forma personal y para campañas políticas. Yo quiero que se investigue bien porque el contrato sigue vigente con los mismos precios que 2.015, porque el contrató en la actual gestión municipal tal como lo firmé yo. Capitanich, en una conferencia de prensa, habló de sobreprecios, pero en su testimonial no lo pudo afirmar. En la prensa, Capitanich también dijo que hubo una renegociación, pero en el expediente dijo que fue fáctica y en el mismo expediente se prueba con una certificación de servicios que están los 21 camiones, con el mismo régimen de contratación”, remarcó la diputada por Cambiemos Chaco para demostrar la falta de sustento que tienen las denuncias mediáticas de su sucesor en la intendencia de Resistencia.