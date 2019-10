El Frente Integrador, con sus propuestas, aspira a gobernar Resistencia

El Frente Integrador, espacio político liderado por Bacileff Ivanoff ex gobernador del Chaco, postula como candidato a intendente de Resistencia a Andrés Hector López, médico formoseño, quien a temprana edad vino a quedarse en Resistencia con sus padres.

De profesión médico, especialista en oftalmología y empresario de una clínica oftalmológica decide involucrarse en la política para acercar propuestas a los vecinos.

“Mi trayectoria política comienza desde la adolescencia acompañándole a mi padre cuando era secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional, allá por la década de los 70’ . También participé en las actividades que realizaban estudiantes secundarios y posteriormente con el advenimiento de la democracia, en la época universitaria fui un activista pleno de la Franja Universitaria Peronista de la Facultad de Medicina. He participado activamente durante el año 83’ y posteriormente a eso la participación y la militancia dentro del Partido Justicialista en el ala de la Juventud Peronista”, comentó





Andrés Héctor López, candidato a la Intendencia de Resistencia

En diálogo con Chaco On Line, López expuso los ejes de su campaña electoral: “Nosotros tenemos varios proyectos que creo que son innovadores, integradores para los distintos estratos sociales, particularmente están dirigidos y abocados a los barrios marginales”.

En esa línea de conceptos, apuntó que “en la periferia de Resistencia tenemos un conglomerado y una extensión de tierra y tenemos muchos recursos hídricos que si lo sabemos aprovechar y hacerlos producir, estos proyectos son los que se implementaron en países en época de post guerra en depresión como los EE.UU y Canadá o como la Alemania misma, en la segunda guerra mundial”.

Consultado por este medio digital sobre los pormenores del proyecto que impulsa desde el Frente Integrador, el aspirante a encabezar el Ejecutivo Municipal de Resistencia, dijo: “El proyecto mismo es sencillo, de una ejecución rápida y que nos va a dar la posibilidad de que se integren las clases sociales periféricas con unas huertas comunitarias que nos va a solucionar el problema alimentario y a su vez, ayudar a toda la población resistenciana, dado que se pueden hacer mercados comunitarios descentralizados. La producción excedente que tengamos dentro de ese proyecto se pueden volcar a empresas que están interesadas en instalarse dentro del ejido de Resistencia, que producen alimentos congelados y eso le va a dar un valor agregado. Y la producción que podamos tener va a ser escasa porque la cantidad de absorción que requiere la materia prima para estos alimentos largamente va a superar la cadena de producción”, analizó.

Respecto a los capitales inversores brindó detalles: “Hay una empresa de origen europeo, pero el dueño es argentino y está radicado en el exterior”.

Kioscos saludables

López puso énfasis en su propuesta para impulsar kioskos saludables. “Más allá de que esto sea una tendencia moderna o que actualmente esté en boga lo vegano, tiene una orientación de la parte de salud y en eso, hicimos un relevamiento con el futuro presidente del Concejo, porque como él está inmerso con el conocimiento de la parte comercial, pudimos sondear y ver que muchos que las mayorías de las escuelas los kioscos venden un tipo de alimentación que es nocivo para los chicos, incidiendo en la alimentación y en el desarrollo de ciertas enfermedades que son crónicas de productos que producen un problema de tipo social, entonces nosotros dentro del mismo proyecto que tenemos de producción de darle valor agregado a la materia prima proponemos que estos kioscos tengan alimentos saludables. Eso va a ser un punto más de venta de la producción que va a tener la periferia”, amplió su propuesta.

Piquetes

Terminar con los piquetes es una de las promesas de campaña del Frente Integrador, partido creado por Bacileff Ivanoff. Por tal motivo, para interiorizarnos la forma que desde la Municipalidad de Resistencia se pretende resolver esta cuestión, de llegar a ganar la fórmula Héctor Andrés López como candidato a intendente y Roberto Schultz como presidente del Concejo, en las elecciones del 10 de noviembre.

“Quiero aclarar que no somos antipiquetes, al revés somos un Frente Integrador y consideramos cada problemática que exista en el Municipio, lo hemos estudiado, escuchado a cada uno de los actores. Buscaremos la salida para cada uno de los problemas, obviamente que el resistenciano tiene como estigma el hecho de los cortes y que en realidad más allá de los cortes, es la virulencia con lo que sucede esto, y sobre todas las cosas, nosotros que lo vivimos y padecemos, vemos anodadados a esos piquetes que utilizan a menores de edad. Estamos convencidos de que podemos llevar una solución definitiva a este problema acuciante que tiene el ciudadano, por eso pedimos: ‘acompáñenos, permítanos que podamos llegar al gobierno municipal para demostrarles que no solamente son ideas sino que tenemos la capacidad suficiente y tenemos los medios idóneos para realizar ese cambio que está pidiendo la sociedad resistenciana y poder ordenar a la ciudad que tuvo y que se merece en estos momentos”, dijo con convicción López.

El candidato del Frente Integrador evaluó los resultados electorales del 13 de octubre : “Fue un éxito para nosotros , porque cuando uno cuando compite, trata de obtener el mayor logro posible. Presentar por primera vez un Partido de estas características y posicionarse como la tercera fuerza a nivel provincial y como segunda fuerza en el ejido municipal nos permite soñar y pensar. Le pedimos a la sociedad que nos acompañe en este proyecto, que lo elaboró Bacileff Ivanoff y decirles que si nos acompañan para llegar a la Intendencia de Resistencia vamos a articular, bajar la política que trazó Bacileff Ivanoff, que diseñó para toda la provincia y que hoy lo podemos implementar en el Municipio de Resistencia”, Afirmó López.

Schulz: Experiencia sindical para el Concejo de Resistencia

Al finalizar López, Roque Schultz, candidato a presidente del Concejo del Municipio de Resistencia, tomó la palabra para contarnos sus propuestas para desde el Legislativo comunal mejorar las vidas de los resistencianos.





Roque Schulz, postulante a presidente del Concejo Municipal de Resistencia

“Yo trabajo hace mucho tiempo en el sector sindical y mucha gente me conoce, otras no. La gente que me conoce sabe de lo que somos capaces de hacer, por ejemplo, en la parte sindical, social, tenemos el primer parque acuático en la ciudad de Resistencia gracias al Centro de Empleados de Comercio, así que invitamos para que lo conozcan. Nosotros acompañamos firmemente las propuestas del Dr. López para la Municipalidad de Resistencia, así que ojalá los vecinos nos den la posibilidad de poder llegar y de esta manera demostrar que lo que se hizo en el sindicato se lo puede hacer en la ciudad y con buenos resultados”, expresó Schulz.

El dirigente sindical se mostró optimista, en poder lograr cambios desde el espacio político al que pertenece: “Hay muchísimas cosas para mejorar en los comercios y en los puntos comerciales. Una de ellas es llevar un móvil para poder hacer los carnets sanitarios y en los barrios, también para hacer los carnets de conductor, para que las personas puedan sacar su primer carnet, nosotros ya lo hicimos en el sindicato con muy buena experiencia”, expuso.

“Va a ser rápido ya que el empleador y el trabajador pierden un día de trabajo para la obtención del carnet sanitario, lo que queremos es que sea rápido ágil y de que los controles bromatológicos no sean tan estrictos y que todos tengan su carnet”, propuso.

Mónica Carolina Báez Vargas