Juegos Evita: La Juventud abraza el deporte como inclusión y creación de nuevos lazos de amistad

La delegación chaqueña dio el presente en los Juegos Evita Nacionales Juveniles y Adaptados y en representación de Chaco logró 44 medallas de oro. Chaco On line conversó con uno de los profesores de boxeo, Oscar Blanco, quien emocionado dijo: "Fuimos con muchas expectativas, nosotros somos sub 15 y sub 16, hay que estar continuamente con los chicos y pasamos a ser padres de ellos".

Blanco afirmó que "es mucha la responsabilidad, es algo bonito y vienen chicos de todo el país.Yo estoy a cargo de la selección chaqueña desde hace 10 años y durante ese tiempo hemos sacado campeones regionales y nacionales. Hace 8 años que venimos participando de los Juegos Nacionales Evita y hemos recibido mención para Chaco.



Algo para destacar según precisó "viajaron 9 chicos desde Chaco cinco masculinos y cuatro femeninos, este es el segundo año que participan las mujeres en el boxeo de los Juegos Evita Nacionales".



El entrenador subrayó la función social del deporte : "Rescata a los chicos de los vicios, tal es el caso de Emiliano Aquino que vendía torta parrilla en la calle y vendía pollo con los padres.Yo lo tuve desde chico y también tengo alumnos con muy buen nivel económico.



Relató que "un gerente de un banco se ofreció para ayudarme con los chicos, y uno de ellos es empleado del Banco Nación", valoró.



Otra historia de vida interesante que compartió fue la de Jonatan López, oriundo de Sáenz Peña, estudiante de la escuela secundaria. "yo quiero hacer carrera en el boxeo, si no es posible tendré que estudiar", expresó.



Es la primera vez que participa de los Juegos Evita Nacionales Juveniles y Adaptados. En este sentido, contó que "ya tengo 16 años y es la primera vez que vengo, si no fuera por mi papá no estaría aquí. Él fue boxeador en los 70', se llama Sergio Edgardo López.



En relación a lo que le deja el boxeo dijo : "me cambia el ánimo y subir a un ring es algo muy lindo".



Otro compañero que practica otra disciplina el acuatlón, Mateo Talavera, de tan solo 14 años, en esta oportunidad se sumó a la entrevista de este medio digital: "Yo tengo que nadar y correr. Me invitaron para participar y conocí a muchas personas. La noche es muy copada y hay mucha vibra aquì", describió el joven deportista.



La delegación chaqueña tuvo una destacada actuación en los Juegos Nacionales Evita, tanto en deporte adaptado, donde termino liderando el medallero final con 31 medallas doradas, por delante de Santa Fe (27 doradas) y Formosa (22 doradas), como también en deporte convencional, donde los representantes de Chaco finalizaron en el tercer lugar, logrando subir al podio del medallero nacional solo por detrás de Buenos Aires y Santa Fe. De esta manera, coronó un gran desempeño en la final nacional de los Juegos Evita 2.019.



Jóvenes de todas las provincias de la Argentina se congregaron en la Juegos Evita Nacionales Juveniles y Adaptados. Tierra del Fuego estuvo representada por un grupo de adolescentes con muchas ganas de participar. Sergio Crocetti es el entrenador que conversó con Chaco On line. "Vale la pena verlos nada son chicos que son seleccionados de la provincia de Tierra del Fuego en este caso nos acompaña Emiliano Albers, Bernardo Sánchez, Lucas Pujol y Candella Molla Ybars .









En los Juegos Evita Nacionales participan chicos de todo el país Tierra del Fuego es nueva en esta disciplina pero sabemos que hace 50 años están los Juegos Evita. Es realmente algo maravilloso nos concentramos en la ciudad de Mardel Plata con deportistas de todos lados y en lo que es adaptado es más inclusivo, que el resto de las disciplinas. Hoy Emiliano Albers compitió con un chico de Córdoba y conversó como si se conocieran de muchos años.



El deporte hace que se creen amistades, se mejore la calidad de vida y para las personas con diversidad funcional. En ese caso ellos socializan se despegan de la casa y generan hábitos, aprenden a convivir en un hotel, a viajar y un montón de cosas que no todos tienen esa posibilidad.



Nosotros los docentes generamos un vínculo con el chico primero y después con la familia quien nos da algo tan valioso que es su hijo y nos apropiamos. Nos emocionamos al verlos competir pensar que si no hubiésemos trabajado el no hubiese estado acá, fue un proceso largo la familia lo tuvo que llevar a la pileta cuando hacía frío o calor crearon un hábito deportivo para que se presente en un evento como este que no es poco porque al ser nacional es selectivo".



A estas declaraciones se sumó Emiliano Albers: "Primero nos fuimos a pasear y después a entrenar a la playa, le metí con todo. Me interesa aprender", se expresó.

Según relató Crocetti, Emiliano hizo 17'' y 23 décimas compitiendo con un representante de la provincia de Rosario, que es muy buena en natación. Actuó muy bien en estilo libre y con crol.

Luego, hizo su aporte Lucas Pujol el más pequeño del grupo, con 13 años de edad: "De todas la veces que vine para participar de los Juegos Evita siempre la pasé muy bien, y a la hora de competir, porque no importa lo de ganar o perder, ya que participar ya es mucho, y eso me hace muy feliz. Es una sensación muy linda que dan estos juegos. Ya he participado con este juego tres años."

Al finalizar,Crocetti presenta a Bernado Sánchez como el mejor nadador argentino el año pasado en estilo libre: "A mi me gusta nadar, hacer crol y tirarme al agua", expresó y a la vez dijo que a pesar de estar fria el agua "me tiré de una".









Aclaró que "los chicos compiten del deporte adaptado con la misma categoría, para que nadie tenga ventaja y en base al déficit que presentan lo clasifican. A esto acotó que "tienen que tener la misma edad y déficit funcional".



Esta comitiva de deportistas fueguinos obtuvo las siguientes medallas:









Emiliano Albers :

oro para el Deporte Adaptado, en la disciplina natación.

Oro 25 metros, pecho Sub 16.



Lucas Pujol



Oro 25 metros, espalda Sub 16, bronce 25 libre Sub 16.



Candella Molla Ybars :

Oro 25 metros Espalda Sub 16.

Por Mónica Carolina Báez Vargas