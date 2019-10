Zdero, con propuestas en el barrio Toba

a trabajar con los vecinos”

Leandro Zdero recorrió el barrio Toba llevando sus propuestas a los vecinos. “Los problemas se repiten en cada barrio: la falta de limpieza, la dificultad en la recolección de residuos, el mal estado de las calles, la falta de limpieza de cunetas, las lagunas totalmente tapadas, abandonadas y contaminadas son parte del paisaje cotidiano”, expuso el postulante al Ejecutivo resistenciano.

Zdero expone sus propuestas en el barrio Toba

Durante la recorrida, Zdero manifestó: “Vamos a trabajar de manera conjunta con los vecinos para que en cada barrio la gente pueda vivir mejor, pueda disfrutarlo y esto lo haremos de manera conjunta con los vecinos. Un día como hoy, de lluvia, ya le trae muchas complicaciones y a eso hay que sumarle la basura acumulada porque los recolectores no pasan; tienen muchos espacios verdes que los vamos a recuperar en mi gestión y fundamentalmente nos vamos a ocupar de mejorar la iluminación que tanta falta les hace”.





Zdero recorre las calles del barrio Toba

“Trabajamos en la pertenencia de los espacios públicos”



Zdero reiteró su compromiso ante los vecinos del barrio Toba de recuperar los espacios públicos, continuar y duplicar las cuadras de pavimento, garantizar sus desagües; mejorar la limpieza, las cloacas, iluminación y el servicio de recolección de residuos. “Trabajamos en la idea de pertenencia de los espacios públicos del barrio, esa será nuestra misión. Recorrer cada barrio y ver su situación ayudan a encontrar alternativas para solucionarlos y mi discurso no lo voy a adaptar a las circunstancias: no soy oportunista. La gente me conoce y necesita respuestas; sin verso y sin mentiras estoy convencido que seré el próximo Intendente de Resistencia”, finalizó Zdero.