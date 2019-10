La Unión Judicial con nuevas medidas de fuerza

La Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco resolvió convocar a paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo, a partir de las 12.30 horas hasta las 0 horas para los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de octubre próximos y paro general de actividades con retiro, a partir de las 10.30 horas y hasta las 0 horas, para el viernes 18 de octubre próximo con concentración en las torres judiciales (esquina de avenida Laprida y avenida Sarmiento), en reclamo de los puntos ya definidos por la Asamblea, y pasar a cuarto intermedio la Asamblea para el viernes 18 de octubre próximo, a las 17 horas, en la sede gremial (Marcelo T. de Alvear 1020, Resistencia).

En la reunión realizada el viernes 11 pasado, se comentó “la actitud de algunos jueces quienes pretenden naturalizar el horario vespertino cuando en todas las justicias se trabajan 30 horas semanales, salvo juzgados en turno, a éstos se le informa que la Justicia Federal, donde se percibe más del doble de lo que recibe cualquier trabajador de nuestra justicia provincial, también se encuentra de paro reclamando aumentos acordes a la inflación sin distinción de cargos, exceptuando lo que plantea la Ley de Porcentualidad y no tienen la presión de sus superiores, observándose un espíritu de justicia y solidaridad en la lucha”.

“Mientras tanto el gobierno plantea una cuestión presupuestaria, esto no justifica el avasallamiento del orden constitucional, derechos adquiridos, leyes vigentes y sentencias reiteradas. Actos de gobierno arbitrarios que han impuesto aumentos diferenciados dentro del Poder Judicial, beneficiando a los que más cobran en detrimento del resto de otros funcionarios y personal administrativo, diferencias éstas que no se aplican en la Justicia Federal y provincias de la mayor parte del país y que son rechazadas por los judiciales chaqueños, así como el pago de sumas en negro que no acepta la asamblea gremial solicitando el blanqueamiento en el cargo inferior y el traslado porcentual al resto de los cargos, según la Ley 468-A”, expone la Unión Judicial.