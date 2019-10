Con el Bono Compre en su zona, buscan incentivar las ventas de comercios locales

La Federación Económica del Chaco y sus Cámaras de Comercio asociadas lanzaron este viernes el bono “Compre en su zona”, en el Complejo Polideportivo de Miraflores, la cual busca incentivar las ventas de comercios de toda la provincia mediante un sistema de sorteos.

La promoción, que se extenderá desde octubre a enero del 2.020, cuenta con el apoyo de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y el auspicio del Gobierno Provincial y Lotería Chaqueña. Establece que, mediante la compra a comercios adheridos a las distintas Cámaras de Comercio de la provincia asociadas a la Federación Económica del Chaco, el cliente participará con su factura de compra de distintos sorteos, que incluyen más de 15 motos y dos autos 0 kilómetros, cuyos primeros premios se darán a conocer en diciembre y los vehículos para el 11 de enero.





Lanzamiento en Miraflores, del Bono Compre en su zona







Incentivo a las ventas de comercios del interior

El presidente de FEChaco, José Luis Cramazzi aseguró que “en estos últimos meses difíciles para las pymes, este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer el comercio en las distintas localidades del interior, incentivar las ventas y mantener los comercios abiertos”.

“Se está haciendo un sorteo importante porque va haber una moto por cámara de comercio para sortear y los dos autos serán sorteados para todos los chaqueños, lo cual espero que salga para una cámara de comercio chica porque sería un aliciente para las próximas ediciones”, afirmó.

Asimismo, expresó que “más allá de la recesión que estamos viviendo, queremos apostar a seguir incentivando las ventas y que ningún comercio pequeño y mediano cierren sus puertas y que sigamos generando empleo genuino”.







15 motos y 2 autos serán sorteados con el Bono Compre en su zona

Feria comercial y gastronómica a cielo abierto

En el marco del lanzamiento del Bono “Compre en su zona”, la Cámara de Comercio de Miraflores realizó la apertura de la Primera Feria Comercial y Gastronómica a Cielo Abierto de la localidad, cuya finalidad es mostrar las distintas producciones y servicios que emprendedores, comerciantes, artesanos y empresas locales.

El presidente de la cámara de comercio anfitriona, Leonardo Saucedo afirmó que “estas iniciativas son muy importante para los comercios del interior, más para instituciones pequeñas como la nuestra, y no lo podríamos hacer si no fuera por el acompañamiento de FEChaco, CAME y del Gobierno Provincial”.

Al finalizar las inauguraciones, el público disfrutó de la actuación el grupo “La Nueva”, y de grupos musicales y de danza locales.

Participaron del lanzamiento dirigentes de las cámaras de comercio de esa localidad, San Bernardo, Villa Ángela, Tres Isletas, Las Breñas, General San Martín, Departamento Bermejo, Pampa del Infierno, entre otros.