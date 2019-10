Elecciones Provinciales 2.019: En UNIR Chaco hablan de "rever todo el proceso electoral"

Luis Cabrera, referente de UNIR Chaco, denuncia tres casos de irregularidades en el proceso electoral en la provincia, en Villa Ángela, Pampa del Infierno y Barranqueras por faltantes de boletas. "Enviamos 40 votos para que la urna arranque y hay mesas donde se iniciaron con 4 votos, esto es tragicómico", dijo,

Ante estos hechos denunciados, el referente de espacio político de UNIR Chaco afirma que "el funcionamiento del sistema electoral es desigual porque no busca cambiar el sistema de votación que posibilita todas estas situaciones, de que las urnas no lleguen con los votos o de que entraron y desaparecieron todos los votos”.

Consultado por Chaco On Line acerca de cómo se puede subsanar, Cabrera advirtió que “se puede rever todo el acto electoral, realizarlo de nuevo porque el daño que producen es tremendo la gente que va a votar no sabe a quién recurrir, los votos no están, la verdad que eso sería lo lógico. Atento a esto de que el Tribunal Electoral no admite apelaciones en los planteos y lo único que queda es el planteo jurídico pero de todas maneras el acto electoral ya está realizado. El daño en estas condiciones es irreparable”.

Otro suceso que lo muestra con asombro es: "El caso más notorio es el de Titi Papp, que a pesar de haber enviado las boletas para su depósito en las urnas, para que comience con los votos, misteriosamente arrancó sin los votos de Titi y se confundieron con nuestras boletas (UNIR) o no las enviaron, no sé una vez puede ser error material, pero cuando pasa en todas las elecciones, de todos los años evidentemente existe una intencionalidad en el sistema".

"En Resistencia, vimos la apatía de los presidentes de mesas con el proceso electoral, a la vez vemos la falta de pericia en la conducción de esos casos porque lo que corresponde que la fuerza pública vaya al domicilio de los presidentes de mesa y los busquen, sin embargo prefieren tomar gente de la cola para no ir al domicilio del presidente de mesa entonces si hay ausencias y falta de pericias a aquellos que tienen la carga pública”, planteó.

"En algunas mesas de los circuitos 8,13 y 16, que son los más grandes ,donde se nota ese tipo de actividad, están arrancando muy tarde que es algo que se puede recomponer durante el día la participación", consideró.



Otras irregularidades que detalla es "el tema de la veda que no se respeta en los establecimientos escolares”.

A lo anterior acota: "hemos hecho presentaciones en Laguna Blanca porque el candidato a presidente del Concejo es hijo de Claudia Panzardi y sobrino del candidato a intendente de esa localidad por la misma lista de Claudia Panzardi. Y el hermano era candidato a intendente y presidente de mesa, lo que es una barbaridad".